Wichtige Auswärtsreise Die Eisbären sind zweimal zum Siegen verdammt

Die Eisbären sind am Samstag zu einer bedeutsamen Reise aufgebrochen. Während die beiden Auswärtsspiele in Bietigheim am Sonntag (14 Uhr) und am Mittwoch in Schwenningen (19.30 Uhr) in normalen Zeiten kaum für größere Aufregung sorgen würden, stehen sie nun für den Auftakt einer wahrscheinlich wilden Schlussphase der DEL-Hauptrunde. Es geht schließlich darum, sich in der Tabelle von Platz 13 noch irgendwie mindestens auf Rang zehn hochzuschieben und sich damit für die Pre-Play-offs zu qualifizieren.

„Wir müssen sechs Punkte von dieser Reise mitbringen, keine Frage“, sagt Cheftrainer Serge Aubin. Allerdings haben die bisherigen Duelle gegen die unmittelbare Konkurrenz um die Pre-Play-off-Teilnahme gezeigt, wie schwer sich die Berliner mit dieser ungewohnten Rolle tun. Gegen Schwenningen setzte es in dieser Saison bislang zwei Niederlagen.

Wie unkalkulierbar die Auftritte der Eisbären sind, zeigte sich zudem Ende Januar bei einem 1:4 in Iserlohn. Und das, obwohl alle Beteiligten zuvor darauf verwiesen haben, wie bedeutsam das Spiel doch sei, um dieses Minimalziel noch zu erreichen. „Das war ein Zeichen, dass wir so nie wieder auftreten dürfen“, sagt Manuel Wiederer.

Dank der ebenfalls immer wieder patzenden Konkurrenz hat sich die Ausgangslage bis auf die reduzierte Zahl an verbleibenden Spielen kaum verändert. Entscheidend ist allerdings, sich richtig auf den Stil der Mannschaften einzustellen, die eben nicht selbst das Spiel gestalten wollen, sondern sich mangels entsprechender Spieler eher aufs Verteidigen, Kontern und das physische Element konzentrieren. Wiederer sagt: „Wir versuchen schon uns anzupassen, aber wenn wir den anderen unseren Stil über 60 Minuten aufdrücken, haben wir immer gute Chancen zu gewinnen.“ In den kommenden Tagen wäre alles andere auch folgenschwer.

Zur Startseite