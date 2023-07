WM-Achtelfinale in Gefahr Deutschland verliert 1:2 gegen Kolumbien

Ausblick. Zum Abschluss der Gruppe H geht es für die deutschen Fußballerinnen am Donnerstag in Brisbane gegen Südkorea. Um doch noch Platz eins mit einem Sieg zu erreichen, muss Deutschland darauf hoffen, dass Kolumbien im Parallelspiel nicht gewinnt gegen Marokko.

Das Spiel gegen Südkorea wird kein Selbstläufer. Wir tun gut daran, uns mit dieser Aufgabe zu beschäftigen und noch nicht an ein mögliches Achtelfinale zu denken. Voss-Tecklenburg

In der ersten Halbzeit hatten wir nicht den nötigen Mut, mehr Druck zu machen. Später hat die Mannschaft das 1:1 erzwungen und dann hätten wir damit das Spiel beenden müssen. Martina Voss-Tecklenburg, deutsche Bundestrainerin

Es ist mega bitter, durch so einen Standard das Spiel zu verlieren. Wir hatten es im Griff, haben es aber verpasst, nach dem 1:1 nachzulegen. Der letzte Mut Richtung Tor hat einfach gefehlt. Alexandra Popp, deutsche Nationalspielerin

Abpfiff. Die Überraschung ist perfekt. Deutschland verliert mit 1:2 im zweiten Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft.

96. Minute. In der Nachspielzeit schockt Kolumbien Deutschland erneut. Manuela Vanegas trifft nach einer Ecke per Kopf zum 2:1 für Kolumbien.

89. Minute. 1:1 durch Alexandra Popp! Die Kapitänin übernimmt Verantwortung und trifft flach in die Tormitte.

Alexandra Popp trifft zum 1:1 per Elfmeter. © AFP/FRANCK FIFE

88. Minute. Elfmeter für Deutschland! Lena Oberdorf ist durch und wird von Torhüterin Perez unsanft von den Beinen geholt.

86. Minute. Deutschland kassiert fast das 0:2. Ramirez setzt sich über rechts durch und flankt flach vor das Tor der Deutschen. Am Pfosten verpasst Caicedo ganz knapp. Wohl auch deswegen, weil Nüsken den Ball noch abfälscht.

77. Minute. Im Sydney Football Stadium sorgen 40.500 Zuschauende für eine stimmungsvolle und laute Kulisse. Meist, wenn Kolumbien am Ball ist.

74. Minute. Zwei Freistöße aus guter Position kann Deutschland nicht auf das Tor bringen. Aus dem Spiel heraus funktioniert auch nur wenig, was an vielen Fehlpässen in der Vorwärtsbewegung liegt.

67. Minute. Deutschland wechselt zum ersten Mal. Für Lina Magull kommt Lea Schüller neu ins Spiel. Popp wird daher wohl als hängende Spitze agieren.

65. Minute. Oberdorf kommt nach einer Ecke von Bühl zum Abschluss und verfehlt das Tor nur knapp. Die deutsche Mannschaft ist nun bemüht, den Ausgleichstreffer zu erzielen.

64. Minute. Deutschland wird nun aktiver und gewinnt die Kontrolle über das Spielgeschehen zurück.

58. Minute. Wo bleibt die Antwort des deutschen Teams? Aktuell scheint Kolumbien näher am 2:0 als Deutschland am Ausgleich.

52. Minute. Caicedo bringt Kolumbien in Führung. Was für eine starke Einzelleistung der 18-jährigen Ausnahmespielerin Linda Caicedo. Links im Strafraum Deutschlands dribbelt sie Sara Däbritz und Svenja Huth aus und schließt unhaltbar für Frohms ins rechte obere Eck ab.

Caicedo bringt Kolumbien in Führung. © AFP/FRANCK FIFE

Weiter geht’s. Es hatte sich angedeutet im ersten Durchgang. Sara Doorsoun hat mit muskulären Beschwerden zu kämpfen und kann nicht weiterspielen. Dafür ist Sjoeke Nüsken neu im Spiel und rückt in die Innenverteidigung.

Die erste Viertelstunde war es ein hektisches Spiel, wir haben einige Fehler gemacht. Danach wurde es konzentrierter. Nur der letzte Pass hat noch gefehlt, um gefährlich ins letzte Drittel zu kommen. Joti Chatzialexiou, Sportlicher Leiter der Deutschen Nationalmannschaft

Halbzeit. Das Spiel zwischen Deutschland und Kolumbien ist geprägt von harten Zweikämpfen und vielen Unterbrechungen. Die Mannschaft von Martina Voss-Tecklenburg hat etwas gebraucht, um ins Spiel zu finden, war dann aber das bessere Team. Kolumbien verteidigt leidenschaftlich und bleibt bei Kontern und Standards gefährlich.

42. Minute. Das muss das 1:0 für Deutschland sein! Endlich gelingt den Deutschen ihr Kombinationsspiel im gegnerischen Strafraum. Magull passt zu Oberdorf an der Strafraumgrenze, die wiederum direkt auf Brand weiterleiten möchte. Der Ball wird zu Alexandra Popp abgefälscht, die völlig frei rechts im Strafraum steht. Popp verzieht aber aus fünf Metern über das Tor.

41. Minute. Derzeit haben beide Teams zu viele Ungenauigkeiten im eigenen Ballbesitz. Das deutsche Team bekommt nach vorne nur wenig zustande in den letzten Minuten der ersten Halbzeit. Da heißt es geduldig bleiben und vor allem die schnelle Linda Caicedo im linken Mittelfeld Kolumbiens im Blick behalten.

30. Minute. Das deutsche Team ist nun besser im Spiel und hat knapp 70 Prozent Ballbesitz. Die Kolumbianerinnen lauern währenddessen auf Konter. Das Geschehen auf dem Platz ist in der ersten halben Stunde geprägt von einigen Unterbrechungen aufgrund von Fouls, was kaum Spielfluss zulässt.

22. Minute. Die erste gute Gelegenheit für das deutsche Team. Lena Oberdorf gewinnt am gegnerischen Strafraum den Ball und steckt auf Klara Bühl links durch, die auf Lina Magull im Rückraum ablegt. Magull erwischt den Ball dann nicht richtig und der Nachschuss von Oberdorf wird zur Ecke abgefälscht.

Alexandra Popp (re.) hatte die beste Gelegenheit für Deutschland kurz vor der Halbzeit. © AFP/FRANCK FIFE

15. Minute. Es ist das erwartet physische Spiel. Die deutschen Fußballerinnen haben mittlerweile etwas mehr Zugriff in den Zweikämpfen und versuchen es immer wieder mit kurzen, schnellen Passstafetten. Die Defensive Kolumbiens offenbart allerdings kaum Lücken.

9. Minute. Die erste Chance des Spiels gehört den Kolumbianerinnen. Nach einer Ecke steigt Mayra Ramirez am höchsten, köpft den Ball aber links neben das Tor von Merle Frohms.

7. Minute. Die ersten Minuten laufen und Kolumbien greift wie erwartet früh an. Deutschland kann diese Drucksituationen bislang oft spielerisch lösen. Insgesamt agiert das deutsche Team gegen den Ball eher abwartend und versucht im Ballbesitz schnell und geradlinig nach vorne zu kommen.

Die Startelf Deutschlands gegen Kolumbien. © dpa/Sebastian Christoph Gollnow

Anpfiff. Deutschland stößt an.

11.20 Uhr. Martina Voss-Tecklenburg hat als Ziel einen Sieg ausgegeben, der den Einzug ins Achtelfinale bedeuten würde. Kurz vor Anpfiff erklärt die Bundestrainerin die Entscheidung für Chantal Hagel auf der linken Abwehrseite.

Wir wollten nicht zu viel in der Kette ändern. Chantal Hagel ist schnell, hat einen linken Fuß, spielt tolle Standards und sie ist defensiv stabil. Martina Voss-Tecklenburg

10.55 Uhr. Bei den Kolumbianerinnen, die mit einem 2:0 gegen Südkorea ebenfalls erfolgreich in die WM gestartet sind, tauscht Trainer Angelo Marsiglia einmal. Im zentralen offensiven Mittelfeld beginnt Lady Andrade anstelle von Leicy Santos, die zunächst auf der Bank Platz nimmt.

10.40 Uhr. Mit Chantal Hagel für die verletzte Felicitas Rauch gehen die deutschen Fußballerinnen bei der Weltmeisterschaft in das Spiel gegen Kolumbien. Die 25-Jährige besetzt an diesem Sonntag (11.30 Uhr MESZ/ARD) in Sydney die Position der Linksverteidigerin. Stammkraft Rauch (beide VfL Wolfsburg) hatte im Training am Freitag eine Stauchung des Knies erlitten und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Wie erwartet steht auch Lena Oberdorf in der Startelf von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg für die zweite Vorrundenpartie gegen den Südamerika-Vizemeister.

Die Mittelfeld-Abräumerin hatte beim 6:0 zum Auftakt gegen Marokko wegen einer Muskelblessur im Oberschenkel noch gefehlt und war von den DFB-Verantwortlichen sehnlichst zurückerwartet worden. Für die 21-Jährige muss Chelsea-Profi Melanie Leupolz auf die Bank. Dort sitzt erneut auch Oberdorfs Wolfsburger Clubkollegin und Abwehrchefin Marina Hegering. Sie war mit einer Fersenprellung nach Australien gereist. In der Innenverteidigung läuft für sie erneut die Frankfurterin Sara Doorsoun auf.

Nach dem überraschenden 1:0 Marokkos gegen Südkorea am Nachmittag (Ortszeit) in Adelaide kann sich das deutsche Team mit einem Erfolg gegen Kolumbien schon vor der letzten Vorrunden-Begegnung fürs Achtelfinale qualifizieren. Zum Abschluss der Gruppe H geht es für die DFB-Frauen am Donnerstag in Brisbane gegen Südkorea. (dpa)