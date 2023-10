Zehnte Niederlage in Folge 1. FC Union verliert 0:2 bei Werder Bremen

Alles wie gehabt beim 1. FC Union. Die Mannschaft von Urs Fischer kommt gut ins Spiel, hat erste Torannäherungen und verfällt dann in Harmlosigkeit. Wenn offensiv schon wenig geht, darf man zumindest hinten nichts zulassen, lautet eine alte Fußballerweisheit. Das gelang den Berlinern lange Zeit am Samstagnachmittag bei Werder Bremen auch.

Doch dann verlängerte Robin Knoche den Ball nach einem Freistoß der Gastgeber aus dem Mittelfeld ins eigene Tor, Union geriet in Rückstand und später wurde es noch übler: Rani Khedira sah nach grobem Foulspiel die Rote Karte. Davon erholten sich die Gäste nicht mehr. Am Ende stand ein 0:2 (0:1) und damit die zehnte Pflichtspielniederlage in Folge, die siebte davon in der Fußball-Bundesliga.

Trainer Fischer hatte seine Mannschaft im Vergleich zum 0:1 unter der Woche gegen die SSC Neapel auf zwei Positionen verändert. Kevin Behrens rückte für den suspendierten David Fofana zurück in die Startelf, zudem ersetzte Leonardo Bonucci den verletzten Danilho Doekhi in der Dreierkette von Union. Der Italiener hatte wie Fofana zuletzt für Schlagzeilen gesorgt, anders als sein Teamkollege allerdings ohne eigenes Zutun.

Angeblich sei der Abwehrhaudegen mit seiner Rolle bei Union nach zwei Spielen als Bankdrücker unzufrieden, eine Geschichte, die sich jedoch als frei erfunden entpuppte. Fofana hingegen hatte sich nach dem verweigerten Handschlag mit Urs Fischer selbst aus dem Team genommen, er wird auch noch das folgende Pokalspiel am Dienstag in Stuttgart aus disziplinarischen Gründen verpassen.

Werder Bremen - 1. FC Union 2:0 (1:0) Bremen: Zetterer - Veljkovic, Friedl, Jung - Weiser, Deman (89. Agu) - Stage - Schmid (89. Njinmah), Bittencourt (76. Lynen) - Ducksch (84. Woltemade), Borré.

Union: Rönnow - Bonucci, Knoche, Leite - Trimmel, Khedira, Gosens (78. Roussillon) - Aaronson (60. Laidouni), Haberer (65. Kral) - Becker (78. Hollerbach), Behrens (78. Kaufmann).

Schiedsrichter: Stieler.

Zuschauer: 42.100 (ausverkauft).

Tore: 1:0 Knoche (38./Eigentor), 2:0 Ducksch (75.).

In Bremen war es somit Sheraldo Becker vorbehalten, für Tempo in der Offensive zu sorgen. Das gelang ihm in der Anfangsphase auch sehr gut. Fast jeder Angriff von Union lief zu Beginn über rechts und Becker. Nach 50 Sekunden landete eine Hereingabe des Stürmers im Strafraum bei Kapitän Christopher Trimmel, der den Ball per Direktabnahme aber direkt in die Arme von Bremens Torhüter Michael Zetterer schoss.

Werder wartete ab, ließ Union machen. Und bemerkte irgendwann, dass dem eigenen Tor nicht wirklich viel Gefahr drohte. Und so plätscherte das Spiel Mitte der ersten Halbzeit mehr oder weniger vor sich hin, im Stadion war es auffällig ruhig, phasenweise waren nur die Gesänge der Fans aus Berlin zu vernehmen.

Bonucci durfte bei Union diesmal von Anfang an spielen

In der 38. Minute wurde es dann plötzlich auch bei den Werder-Anhängern laut. Nach einem Freistoß von Marvin Ducksch aus dem linken Mittelfeld zappelte der Ball im Netz der Berliner. Rafael Borré ließ sich feiern, doch der Treffer ging auf das Konto von Robin Knoche, der im Versuch zu klären, den Balll per Kopf unglücklich ins eigene Tor verlängerte.

Bremen führte und wusste eigentlich nicht, warum. Zur Halbzeit lag der Wert der „Expected Goals“ für Werder bei miskropischen 0,08, trotzdem hatte es Union wieder einmal geschafft, aus dem Nichts in Rückstand zu geraten. Und das sich die Mannschaft schwer tut, wenn sie hinten liegt, ist kein Geheimnis. Es mangelt schlichtweg viel zu häufig an Kreativität in der eigenen Offensive. Und wenn dann auch noch die eigenen Standards wirkungslos verpuffen, sieht es schnell düster aus.

In der zweiten Halbzeit tat sich lange Zeit nichts. Werder verteidigte, ohne wirklich gefordert zu werden. Abgesehen von einem Behrens-Kopfball, der zwei Meter über das Tor flog, kam wenig in Richtung von Zetterer. Und dann trat Khedira seinem Gegenspieler Romano Schmid im Mittelkreis mit der Sohle voraus in die Brust, Schiedsrichter Tobias Stieler blieb gar nichts anderes übrig, als Rot zu zeigen.

Da war eine Stunde gespielt, 15 Minuten später war schließlich alles klar. Einen weiten Ball nahm Ducksch im Strafraum wunderbar herunter und lupfte dann über Frederik Rönnow hinweg zum alles entscheidenden 2:0. Danach gab es noch die eine andere Nickeligkeit, ehe Unions Negativlauf seine endgültige Fortsetzung gefunden hatte.