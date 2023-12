Zumindest in der Tabelle Alles beim Alten in der Fußball-Bundesliga der Frauen

Dass der Siegtreffer am Montagabend so spät und derart glücklich fiel, passt zur bisherigen Bundesliga-Hinrunde der Fußballerinnen des VfL Wolfsburg in dieser Saison. Dominique Janssen wollte den Ball eigentlich vor das Tor von Werder Bremen flanken, der Ball wurde allerdings länger und länger und fiel schließlich ins Tor. „Das Spiel hat unseren Saisonverlauf ein Stück weit widergespiegelt. Wir bekommen nicht viel geschenkt und müssen hart arbeiten“, sagte Wolfsburgs Trainer Tommy Stroot. Durch den 1:0-Sieg überholte der VfL Wolfsburg den FC Bayern München und steht nun pünktlich zur Winterpause wieder an der Tabellenspitze.

Man könnte also meinen, in der Fußball-Bundesliga der Frauen ist alles beim Alten. Und irgendwie ist es das auch: Wolfsburg auf eins, Bayern auf zwei, dahinter die Eintracht aus Frankfurt. Dass die Tabelle nach zehn von elf Spielen der Hinrunde nun aber so aussieht, war in den vergangenen Wochen nicht unbedingt abzusehen gewesen. So zeigte Wolfsburg einige durchwachsene Auftritte, von denen zwei auch die Teilnahme an der Champions League kosteten.

Das Spiel hat unseren Saisonverlauf ein Stück weit widergespiegelt. Wir bekommen nicht viel geschenkt und müssen hart arbeiten. Tommy Stroot, Trainer des VfL Wolfsburg

Bayern hingegen startete erneut gut in die Saison, sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga, leistete sich dort dann womöglich aber doch das ein oder andere Unentschieden zu viel. Wie etwa das 1:1 gegen die Aufsteigerinnen aus Nürnberg am vergangenen Wochenende.

Spiele in der Champions League mit deutscher Beteiligung Mittwoch, 18.45 Uhr, Ajax Amsterdam gegen FC Bayern München

Donnerstag, 18.45 Uhr, Eintracht Frankfurt gegen Benfica Lissabon

Bei Frankfurt ist es so, dass ich in dieser Saison eigentlich alles um die Teilnahme an der Gruppenphase der Champions League dreht, auch nach diesem Wochenende. Denn während die Bundesliga in die Winterpause geht, stehen am Mittwoch und Donnerstag sowohl für Bayern als auch für Frankfurt Spiele in der Champions League an. Für die Hessinnen sind es die absoluten Highlight-Spiele, die sie allerdings auch einen guten Saisonstart gekostet haben. Nach und nach haben sich die Frankfurterinnen aber wieder herangekämpft und am vergangenen Samstag Platz drei erobert.

Von Leipzig hatten sich viele mehr erwartet

Dahinter reihen sich in gewohnter Manier Teams wie die TSG Hoffenheim, die SGS Essen oder Bayer Leverkusen ein, die schon in der vergangenen Saison die größte Konkurrenz für Eintracht Frankfurt im Rennen um Platz drei waren, der zur Teilnahme an der Qualifikationsrunde für die Champions League berechtigt. Alle drei spielen auch in dieser Spielzeit oftmals stark auf – für Essen ist es gar der beste Saisonstart seit vier Jahren – lassen die nötige Konstanz aber vermissen, die es für den Sprung unter die ersten drei Plätze benötigt.

Auf den Plätzen sieben bis neun folgen dann Werder, der SC, Freiburg und der 1. FC Köln. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr scheinen sich Bremen und Köln also verbessert zu haben und aktuell stehen die Chancen gut, dass man sich früh in der Rückrunde auch vom Abstiegskampf verabschieden kann.

Das Fehlen der ganz großen Überraschungen setzt sich auch im unteren Tabellendrittel fort. Dort stehen mit Nürnberg und RB Leipzig zwei Aufsteiger, hinzu kommt der MSV Duisburg als Tabellenletzter, der schon in der vergangenen Spielzeit nur knapp dem Abstieg entronnen ist. Einzig die Leistungen von RB, die in der vergangenen Saison mit einer großen Dominanz den Aufstieg feierten, sind unerwartet schwach. Viele Expertinnen hatten dem Team aus Sachsen eine sehr gute Saison zugetraut, in der man eher mit einem der ersten fünf Plätze liebäugeln würde als den Blick hauptsächlich nach unten richten zu müssen. Ganz so einfach war die Akklimatisierung in der höchsten deutschen Spielklasse wohl doch nicht.