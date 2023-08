Spuren führen in die Ukraine Nord-Stream-Saboteure planten wohl weitere Pipeline-Sprengung

Das Kommando, das im vergangenen Jahr die Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee gesprengt hat, soll wohl auch einen Anschlag auf die Turkstream-Gasleitung geplant haben. Das berichtet der „Spiegel“. Durch die Pipeline wird russisches Gas in die Türkei transportiert.

Nachrichtendienste sollen über einen möglichen zweiten Anschlag gewarnt worden sein, zeitgleich mit Hinweisen zu dem geplanten Nord-Stream-Anschlag. Das haben Recherchen des Nachrichtenmagazins und des ZDF ergeben. Der BND soll die Anschlagspläne auf Turkstream – ähnlich wie die Nord-Stream-Hinweise – zunächst für wenig glaubwürdig gehalten haben. Warum der zweite Plan nicht umgesetzt wurde, sei unklar.



Datenspuren würden zudem darauf hindeuten, dass das Nord-Stream-Kommando nach dem Anschlag im September 2022 in die Ukraine geflüchtet sei, heißt es in einer Vorabinfo des „Spiegel“. Geheimdienste gehen demnach davon aus, dass ein ukrainisches Team für die Explosionen an den Pipelines verantwortlich war. Für eine russische „False Flag“-Operation gebe es keine Hinweise.

Unklar sei außerdem, inwieweit staatliche Stellen in der Ukraine von den Anschlagsplänen wussten. Die USA hätten Kiew vor einem Angriff auf die Pipelines gewarnt. Präsident Selenskyj aber soll von den Plänen nichts gewusst haben. (Tsp)