Mittsommer-Feier der finnischen Botschaft Feldblumen und Flammlachs für Berlin

Mittsommer in Finnland ist eine große Angelegenheit. Die Sonne geht nicht unter, und die Städte sind wie leergefegt. Die Finnen feiern den Sommer am liebsten in der freien Natur – mit einem großen Feuer bei ihren Sommerhütten. Tanja Huutonen, Presse- und Kulturfrau der Botschaft, gerät richtig ins Schwärmen, wenn sie davon erzählt.

Natur hat der Innenhof der Nordischen Botschaften zwar nicht zu bieten. Aber beim Mittsommerfest, zu dem die Finnen am Mittwochabend dorthin eingeladen hatten, warteten Körbe voller bunter sommerlicher Feldblumen darauf, zu üppigen Kränzen geflochten zu werden. Ein solcher Kranz ist ein Muss bei einem zünftigen Fest zur Sonnenwende.

Kulturfrau Huutonen stellte ihren Nachfolger vor

Tanja Huutonen nutzte den Anlass, ihren Nachfolger Dan Ekholm vorzustellen, der sein Amt als Botschaftsrat für Presse und Kultur am 1. September antritt. Er gehört zu den fünf Prozent Finnen, die schwedischsprachig aufgewachsen sind. „Wir waren ja 700 Jahre lang ein Land“, erklärte er. Anders als bei den Schweden gibt es bei den Finnen aber keinen Mittsommerbaum.

Dafür ist gutes Essen wichtig, zum Beispiel Flammlachs. Für die finnischen Spezialitäten war Chefkoch Jarmo Ojala zuständig. Anfangs blieb die Musik der deutsch-finnischen Sängerin Ilta und ihrer Band überlassen.

„99 Luftballons“ klangen aus der Karaoke-Ecke

Aber später kamen die Gäste in der Karaoke-Ecke auch selbst zum Zuge und ließen neben finnischen Weisen unter anderem „99 Luftballons“ musikalisch in den Himmel steigen. Zu den Mittsommer-Feiernden gehörten unter anderem der Manager Tuomo Hatakka und seine Frau Christine, die Präsidentin des Diplomatenclubs „Willkommen in Berlin“.

Nach fünf Jahren in Berlin freut sich die studierte Germanistin Tanja Huutonen auf die Heimkehr nach Helsinki und mehr Zeit mit ihrem Sohn. Vorher will sie aber den Sommerurlaub noch nutzen für eine Weinreise durch Deutschland, denn sie ist ein großer Riesling-Fan.

Berlin war immer ein Wunschziel von ihr, zuvor war sie in Finnland eine bekannte Fernsehgröße, war beim Privatsender MTV 3 unter anderem für Auslandsnachrichten und Kultur zuständig.

Zur finnischen Kultur gehört die Sauna, ganz egal, mit welchen Temperaturen so ein Sommerabend daherkommt. Und so waren auch die Gäste beim Mittsommerfest geladen, in der eigens aufgestellten Feuerwehrsauna im Hof oder in den Botschaftssaunen stilvoll zu schwitzen nach finnischer Art.