Ukraine-Invasion Tag 628 Was Russlands Raketenkrieg in diesem Jahr noch gefährlicher macht 

Je näher der Winter auch in der Ukraine rückt, desto konkreter werden die Planungen für eine Stärkung der Luftabwehr dort. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock verspricht Kiew weitere Patriot-Abwehrsysteme. Und wie die niederländische Zeitung „De Telegraaf“ meldet (Quelle hier), haben die USA in Jordanien 60 Gepard-Panzer für die Ukraine gekauft. Sie sind besonders effektiv in der Drohnenabwehr.

Die Frage ist, ob das am Ende reichen wird, um wahrscheinliche russische Angriffswellen über viele Monate abzuwehren. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba rechnet mit „dem schlimmsten Winter jemals“ für die Ukraine. Der ukrainische Militärgeheimdienst schätzt, dass Russland sein Raketenarsenal wieder aufgefüllt hat und wohl auf dieselbe Zahl Raketen zurückgreifen kann – rund 900 – wie im vergangenen Jahr.

Was anders ist als vergangenes Jahr: Moskau verfügt höchstwahrscheinlich über ein sehr viel größeres Arsenal an Drohnen, vor allem aus dem Iran. Und genau die Kombination aus Drohnen und Raketen könnte zu einem harten Test für die vom Westen gelieferte Luftabwehr werden.

