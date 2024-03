Trotz Warnungen des Kremls haben am Freitag Tausende Menschen von Kreml-Kritiker Alexej Nawalny Abschied genommen (mehr dazu in unseren Nachrichten des Tages und in unseren Leseempfehlungen). Nawalny war am 16. Februar im Straflager mit dem inoffiziellen Namen „Polarwolf“ in der sibirischen Arktisregion Jamal gestorben. Unter welchen Bedingungen die Gefangenen dort leben, darüber hat die „New York Times“ nun berichtet (Quelle hier).

Die Zeitung hat mit mehreren ehemaligen Häftlingen gesprochen, die dort untergebracht waren, einer davon auch zur Zeit, als Nawalny starb. In Telefoninterviews hätten die Männer von unerträglicher Kälte, abstoßendem Essen, unhygienischen Bedingungen und Schlägen berichtet. Die Bedingungen in den Einzelzellen sollen besonders brutal gewesen sein.

Das Straflager baue auf einem System auf, das darauf ausgelegt war, den Geist zu brechen, indem es das Überleben vom bedingungslosen Gehorsam gegenüber dem Willen der Wärter abhängig mache, so die ehemaligen Häftlinge. „Es war die totale Vernichtung“, sagte etwa Konstantin, der nach seiner Entlassung unter psychischen Problemen litt. Und ein anderer sagte der Zeitung, die Einzelzellen seien dafür dagewesen, „die Menschen moralisch zu brechen, bis sie allen Bedingungen der Gefängnisverwaltung zustimmen“.

Neben der psychischen Belastung waren auch die Bedingungen im Gefängnis selbst laut den ehemaligen Insassen nur schwer zu ertragen. Dünne Decken seien oft die einzige Wärmequelle in den arktischen Nächten gewesen, in einigen Einzelzellen seien anstelle einer Heizung Heizkörper an die Wände gemalt worden. Das Essen sei ein „schrecklicher, ungenießbarer Brei“ gewesen und selbst im Vergleich zu anderen Gefängnissen deutlich schlechter.

Und dann scheint da immer wieder auch Einsamkeit gewesen zu sein: „Du musstest dich mit der Tatsache abfinden, dass dir niemand hilft, dass du auf dich allein gestellt bist“, sagte Alexander der Zeitung. Und ein anderer: „Man kann zehn Jahre dort verbringen und niemanden sehen und nichts von den anderen wissen.“

