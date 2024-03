Bund verzichtet vorerst auf Enteignung : Wirtschaftsministerium verlängert Treuhand für Rosneft-Anteile an deutschen Raffinerien

Der russische Staatskonzern Rosneft hält Anteile an drei Raffinerien, unter anderem in Schwedt. Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine waren diese einer deutschen Treuhandverwaltung unterstellt worden.