Mehr als 300 Milliarden Dollar Schulden Gericht ordnet Auflösung von Immobilienkonzern China Evergrande an

In der Immobilienkrise in China hat ein Gericht in Hongkong die Auflösung des hoch verschuldeten Konzerns China Evergrande angeordnet. Ein entsprechendes Urteil fällte Richterin Linda Chan am Montag in der chinesischen Sonderverwaltungszone.

Sie halte den Schritt in Anbetracht des „offensichtlichen Mangels an Fortschritten seitens des Unternehmens bei der Vorlage eines tragfähigen Umstrukturierungsplans“ für angemessen und ordne ihn daher an, erklärte Chan. „Genug ist genug.“

Das Gericht habe bei der letzten Anhörung im Dezember sehr deutlich gemacht, dass es einen „vollständig formulierten und realisierbaren Vorschlag“ erwarte, fügte sie hinzu.

Immobilienriese China Evergrande Der an der Hongkonger Börse gelistete Konzern ist umgerechnet mit mehr als 300 Milliarden US-Dollar der weltweit am höchsten verschuldete Bauträger. Bereits Ende 2021 war der Konzern mit seinen Auslandsschulden in Verzug geraten und hatte ein Insolvenzverfahren beantragt. Evergrande ist seitdem ein Symbol der Schuldenkrise im chinesischen Immobiliensektor. Auch andere Unternehmen aus der chinesischen Immobilienbranche sind hoch verschuldet und streiten mitunter vor Gericht mit Gläubigern.

Voraussichtlich am Nachmittag wird Chan ihre ausführliche Begründung für die Abwicklungsbeschluss abgeben und einen Insolvenzverwalter ernennen.

Kein Umstrukturierungsplan vorgelegt

Gläubiger hatten vor dem Gericht geklagt, weil China Evergrande immer wieder Zahlungen verpasste. Zuvor hatten das Unternehmen versucht, mit einem Sanierungsplan eine Liquidation abzuwenden.

Evergrande-Bauruinen in Danzhou. © REUTERS/ALY SONG

Allerdings hatte bereits 2022 ein Gläubiger in Hongkong den Antrag auf die Liquidierung von Evergrande gestellt, das Verfahren zog sich seitdem in die Länge.

Das Unternehmen hat sich die Auflösung selbst zuzuschreiben. Fergus Saurin, Gläubiger-Anwalt im Evergrande-Verfahren

Anfang Dezember hatte Richterin Chan dem strauchelnden Unternehmen für die Vorlage eines Umstrukturierungsplans noch einen Aufschub gewährt, um die drohende Abwicklung abzuwehren. Diese Frist ist am Montag verstrichen.

Gläubiger-Anwalt Fergus Saurin zufolge hat Evergrande es versäumt, mit den Gläubigern in den Dialog zu treten. Die Entscheidung, den Baukonzern mit Vermögenswerten in Höhe von 240 Milliarden Dollar zu liquidieren, dürfte die bereits angeschlagenen chinesischen Kapital- und Immobilienmärkte erschüttern.

Aktienhandel in Turbulenzen

Bereits kurz nach der Ankündigung der Abwicklung des Immobilienkonzerns stürzten Evergrande-Aktien an der Hongkonger Börse um mehr als 20 Prozent ab.

Wenig später teilte die Börse den Stopp des Handels mit Wertpapieren von Evergrande sowie der Tochtergesellschaft für Elektrofahrzeuge mit.

Evergrande steht im Mittelpunkt der Krise des chinesischen Bausektors. Chinas Behörden hatten 2020 mit Beschränkungen bei der Kreditbeschaffung auf die ausufernde Verschuldung der Branche reagiert.

Besonders bei Evergrande führte dies zu Zahlungsausfällen und Projektabbrüchen. Er hat umgerechnet mehr als 300 Milliarden Euro Schulden angehäuft.

Im März dieses Jahres bot Evergrande seinen Gläubigern an, ihre Schulden gegen neue, vom Unternehmen ausgegebene Wertpapiere und Aktien zweier Tochtergesellschaften einzutauschen.

Im September wurde der Konzernchef Xu Jiayin in China festgenommen, die Aktienkurse stürzten ab. Der Handel mit den Aktien des Baukonzerns wurde daraufhin eingestellt, Anfang Oktober jedoch wieder aufgenommen. Behördliche Untersuchungen gegen eine weitere Tochterfirma sorgten für weitere Unsicherheit.

Die Abwicklung dürfte das Vertrauen in den kriselnden Immobilienmarkt der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt weiter schmälern. (AFP, dpa, Reuters)