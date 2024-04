Klimafreundlich reisen Torpediert die Bahn die Verkehrswende?

Die Bahn spielt bei den Klimazielen im Verkehr eine wichtige Rolle. Damit die CO2-Emissionen in diesem Sektor in den kommenden Jahren deutlich sinken, sollen sich zum Beispiel die Fahrgastzahlen bis 2030 im Vergleich zu heute verdoppeln, und die Menge an Gütern, die über die Schiene transportiert werden, soll von einem Fünftel auf ein Viertel steigen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Für die Darstellung des Podcasts aktivieren Sie bitte „externe Inhalte“.

Aber ist das realistisch? Im Sommer 2022 waren drei Monate lang richtig viele Menschen mit Regionalzügen unterwegs, und zwar mit dem 9-Euro-Ticket. Doch statt jetzt die Ticketpreise zumindest stabil zu halten, geschweige denn, sie zu senken, hat die Bahn aktuell angekündigt, die Trassenpreisse massiv erhöhen zu wollen. Dabei handelt es sich quasi um eine „Schienenmaut“, die sich dann stark auf Ticketpreise im Fernverkehr und den Transport von Gütern auswirken wird.

Caspar Schwietering, Verkehrspolitik- und Bahnexperte beim Tagesspiegel, erklärt in dieser Gradmesser-Folge, unter anderem, was die Erhöhung der Trassenpreise mit der Verkehrswende zu tun haben, warum jahrelang die Bahn relativ planlos ausgebaut worden ist, welchen Job Verkehrsminister Wissing dabei macht und ob die Sanierungspläne der Bahn jetzt wenigstens sicher sind.

Außerdem geht es um die ungewöhnlich hohen Frühjahrstemperaturen. Der März war der zehnte Monat in Folge, der global der wärmste Monat seit Beginn der Temperaturmessungen war. Anfang April stiegen die Temperaturen in Deutschland in teils hochsommerliche Höhen. Was das für Blumen und Bäume bedeutet, die gerade blühen wie verrückt, und wie sich das auch auf Insekten und Vögel auswirkt, das erklärt Katrin Böhning-Gaese, Direktorin des Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrum.

Über den Klima-Podcast Gradmesser Was können wir gegen die Klimakrise tun? Dieser Frage geht Ruth Ciesinger jeden zweiten Freitag im Tagesspiegel-Podcast „Gradmesser“ nach. Hören Sie alle Folgen hier, bei Spotify, Apple und überall, wo es Podcasts gibt.

Mit Fragen, Kritik und Anregungen erreichen Sie uns unter gradmesser@tagesspiegel.de. Der nächste Gradmesser erscheint am 26.4..