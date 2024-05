Leistung muss sich schonen Willkommen in der Null-Bock-Nation!

Vielleicht muss eine Geschichte über die Null-Bock-Nation Deutschland mit Gerhard „Gerd“ Schröder beginnen. Nicht mit dem Putinfreund von heute, sondern dem letzten deutschen Bundeskanzler, dem so etwas wie Spaß am Regieren anzumerken war.

Die sieben Jahre seiner rot-grünen Koalition waren ein wilder Ritt aus internationalen Krisen, Börsencrash, Rezession, Koalitionschaos und SPD-internen Aufständen. Doch es waren auch sieben Jahre, in denen die große Gerd-Show niemals Sendepause hatte.

Der Sohn einer Putzfrau hatte sich gegen viele Widerstände nach oben gebissen. Nun genoss er es, dort angekommen zu sein, inklusive der Insignien des Erfolgs: Cohiba-Zigarren, teurer Rotwein, italienische Anzüge, flotte Sprüche und Skat im Regierungsflieger. Ein Machoman, der in den woken Hauptstadtzirkeln von heute ruckzuck Hausverbot hätte.

Am Ende der sieben Jahre, nach der knapp verlorenen Wahl 2005, spielte die Bundeswehr-Band zu Schröders Abschied „I did it my way“, der scheidende Kanzler hatte Tränen in den Augen und die Republik war eine andere als zu seinem Amtsantritt.

Darum geht es Ob in der Politik, in Unternehmen oder unter Bürgern: Es gibt kaum noch jemanden, der bereit ist, die „Extra-Meile“ zu gehen.

zu gehen. Das macht sich überall im Land bemerkbar: weniger Arbeitsumfang , weniger Firmengründungen , weniger Führungskräfte .

, weniger , weniger . Das wohl größte Problem sind dabei die Fehlanreize der Politik – nicht nur scheitert sie an einer Reform der Rente, sondern setzt auch keine neuen Anreize zum Arbeiten.

– nicht nur scheitert sie an einer Reform der Rente, sondern setzt auch keine neuen Anreize zum Arbeiten. Besonders Menschen über 50 wird in der Arbeitswelt meist nur noch wenig zugetraut. Was das mit Betroffenen macht und wie Unternehmen gegensteuern können, lesen Sie hier.

In einer heute kaum noch vorstellbaren Taktzahl hatte Rot-Grün Reformen durchgesetzt. Im Gedächtnis geblieben sind vor allem die Hartz-Gesetze. Aber da waren auch der Beschluss zum Atomausstieg, die Entflechtung der Deutschland AG, die Lebensgemeinschaft für Homosexuelle, die letzte echte Steuerreform, das Dosenpfand.

Manches misslang. Aber vieles hatte Bestand während der sechzehn Jahre unter Angela Merkel. Die machte spätestens ab 2013 bevorzugt nach Umfragewerten Politik. Gefolgt von Olaf Scholz, der es 2021 mit der Strategie ins Kanzleramt schaffte, wie die logische Fortsetzung der Ära Merkel zu wirken.

Will hier jemand noch was?

Macht Scholz das Regieren eigentlich Spaß? Falls ja, dann kann er das ähnlich gut verbergen wie seine Vorgängerin. Gibt es überhaupt irgendjemanden im Bundeskabinett, der heute noch die Schrödersche Freude an der Macht und am Machen verkörpert?

Der beliebteste Politiker der Republik ist derzeit Boris Pistorius, der jüngst mit genau der gegenteiligen Aussage auffiel. „Ich muss das hier nicht machen“, sagte Pistorius hinter verschlossenen Türen, als er von einem FDP-Abgeordneten für seine Etatforderungen kritisiert wurde.

Womöglich ist genau das der Satz, der die Haltung im Land auf den Punkt bringt: Kaum jemand hat noch das Gefühl, etwas wirklich machen zu müssen. In der Politik nicht, in der Verwaltung nicht, in den Unternehmen nicht. Die Getriebenen vom Schlage Schröder, die schon aus ihrer eigenen Biografie heraus gar nicht anders können, als an den Gittern der Institutionen zu rütteln, die werden seltener.

An ihre Stelle, so der Eindruck, treten immer häufiger Menschen, die sich im Zweifel lieber nach unten absichern, als nach oben weiterzuklettern. Die lieber den Status quo verwalten, als die Verhältnisse zum Tanzen zu bringen.

Eine fatale und keineswegs auf die Politik beschränkte Entwicklung in einer Zeit, in der unser Leben in Freiheit so sehr bedroht wird wie seit Jahrzehnten nicht. In der die Quellen unseres Wohlstands so sehr infrage gestellt sind wie vielleicht noch nie seit Bestehen der Bundesrepublik. In der dringend mal wieder ein Ruck durch Deutschland gehen müsste, so wie damals zur Jahrtausendwende.

4 von zehn Beschäftigten arbeiten mittlerweile in Teilzeit.

Doch stattdessen? Habe sich eine „tiefe Malaise“ über Deutschland gelegt, schreibt der britische „Economist“. Wie das Geschirr in einer zu lange nicht mehr aufgeräumten WG-Küche türmen sich die Herausforderungen im Land. So hoch, dass man die Küchentür lieber gleich wieder zu macht: Stehe ich auf dem Putzplan? Nein? Na also!

Arbeitskräfte sind knapp wie nie. Doch Millionen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern wollen lieber weniger arbeiten, als mehr Geld zu verdienen. Nachwuchskräfte scheuen immer häufiger vor Führungspositionen zurück. Beamte machen sich lieber juristisch unangreifbar, als Entscheidungen zu treffen. Manager zögern mit Investitionen. Firmenerben verkaufen lieber das Familienunternehmen, als sich für seinen Erhalt krumm zu legen, nach dem Motto: Bringt doch eh alles nichts mehr, Deutschland hat fertig.

Natürlich ist das alles eine Zuspitzung, natürlich gibt es in Deutschland noch immer viele Millionen von hart arbeitenden Menschen, vom Lieferdienstfahrer bis zum Topmanager, die jederzeit bereit sind, Verantwortung zu übernehmen: im Beruf, in der Familie, im Ehrenamt.

Doch entscheidend für die Lage und die Stimmung im Land ist nicht, ob es diese Menschen überhaupt gibt, sondern ob ihre Zahl und ihre Bereitschaft für die Extrameile eher zu- oder abnimmt. Und hier sind die Befunde eindeutig: Vier von zehn Beschäftigten arbeiten mittlerweile in Teilzeit.

Tor des ZF-Werks in Brandenburg/Havel: Metallarbeiter streiken für die 35-Stunden-Woche. Viele Gewerkschaften sehen kürzere Arbeitszeiten als einen Weg, um Belastungen für Beschäftigte zu reduzieren und Jobs so wieder attraktiver zu machen. © Thilo Rückeis TSP

Die Zahl der Erwerbstätigen ist gegenüber dem Vor-Corona-Jahr 2019 um 1,5 Prozent auf fast 46 Millionen gestiegen, das Arbeitsvolumen dagegen sank laut Institut für Arbeitszeit- und Berufsforschung (IAB) um 0,8 Prozent auf knapp 61,7 Milliarden Stunden. Im EU-Vergleich hat Deutschland mit gut 35 Stunden eine der niedrigsten Wochenarbeitszeiten, was auch an der hohen Teilzeitquote liegt. Im EU-Durchschnitt sind es 37,5 Stunden.

Aus Sicht der Beschäftigten darf es gerne noch etwas weniger sein. In einer Umfrage der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung gaben gut acht von zehn Vollzeitbeschäftigten an, sich eine Viertagewoche mit entsprechend niedrigerer Wochenarbeitszeit zu wünschen. Die meisten allerdings nur, wenn sie dafür auch einen vollen Lohnausgleich bekommen.

Viele Gewerkschaften sehen kürzere Arbeitszeiten als einen Weg, um Belastungen für Beschäftigte zu reduzieren und Jobs so wieder attraktiver zu machen – auch, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Überall hätten die Beschäftigten immer mehr Aufgaben mit weniger Personal zu bewältigen, sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Christine Behle: „Dadurch wird der Druck immer größer und immer mehr Kolleginnen und Kollegen werden krank. Hier muss dringend Abhilfe geschaffen werden.“

Aber was, wenn durch dieses Schonprogramm die Fachkräfte noch knapper werden und der Druck auf die verbleibenden Kräfte noch mehr zunimmt? Sollen die dann noch weniger arbeiten? Oder gibt es vielleicht einen besseren Weg, um das Land aus seinem kollektiven Burn-out zu befreien?

Warum die Arbeitseffizienz nicht steigen will

Eine höhere Arbeitseffizienz wäre der eleganteste Weg. Nicht kollektiv mehr Stunden schrubben, sondern in weniger Zeit mehr leisten. Doch dazu müsste sich Arbeitsproduktivität deutlich verbessern. Tatsächlich ist sie in den vergangenen zehn Jahren kaum gestiegen und 2023 sogar gesunken.

Was laut einer Studie der deutschen Bundesbank zum einen daran liegen könnte, dass immer weniger Unternehmen neu gegründet werden. In denen entstünden oft die produktivsten neuen Jobs. Was zum anderen aber auch am Unwillen von bestehenden Unternehmen liegt, in Deutschland in neue Produkte und Verfahren zu investieren.

Öffentlich äußern will sich dazu in der Unternehmerschaft kaum jemand, aber in Hintergrundgesprächen schimpft man in diesen Kreisen: Der Standort Deutschland sei heruntergewirtschaftet, nicht mehr attraktiv für Investitionen. Da investiere man sein Kapital lieber im Ausland, wo man willkommen sei.

Holger Loclair etwa investiert mit seinem Unternehmen Orafol in den USA 150 Millionen Euro in insgesamt sechs Produktionsstätten. Während er im heimischen Brandenburg seit mehr als drei Jahren immer neue regulatorische Anforderungen erfüllen muss, um einen 15.000 Quadratmeter großen Hallenneubau nach Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt zu bekommen.

Die Bundesregierung muss jetzt etwas tun, wir können nicht zwei Jahre warten! Friedrich Kötter, Familienunternehmer

Ende Mai soll es endlich so weit sein. Die Zeit drängt: Bereits Ende des Jahres soll in Brandenburg die Produktion für Hochleistungsfolien und Klebebandsysteme in Betrieb genommen werden. Doch weil das behördliche Genehmigungsverfahren für den Produktionskomplex noch nicht zum Abschluss gekommen sei, so Loclair, habe Orafol weitere Investitionen in Höhe von 120 Millionen Euro am Stammsitz ab 2025 vorerst ausgesetzt.

Andere Familienunternehmer erkennen, dass sie die grüne und digitale Transformation verschlafen haben. Sie denken gegenüber Beratern darüber nach, wie sie jetzt noch schnell verkaufen können, um ihren Kindern lieber Geld statt eine moribunde Firma zu übergeben.

Friedrich Kötter, der mit seinem Familienunternehmen Wach- und Sicherheitsdienste für Unternehmen anbietet, sagt: Für immer mehr Firmen sei die über­bor­dende Bürokratie der Grund Num­mer eins, „nicht mehr hierzulande zu investieren oder Deutschland sogar gänz­lich den Rücken zu kehren“.

Die Schuld dafür sieht der Unternehmer im „Mix aus sich verschärfender Rezession, hoher Abga­ben- und Büro­kratie­last sowie zunehmender Deindus­tria­lisierung durch rückläufige Inves­titionen und Un­ter­nehmensabwan­de­rungen“. Diese Abwärtsspirale drohe, „unser Land in eine wirt­schaftliche Dauerkrise zu führen“. Er fordert: „Die Bundesregierung muss jetzt etwas tun, wir können nicht zwei Jahre warten!“

Kanzler Scholz wiederum hält die Unternehmer für notorisch undankbar. „Die Klage ist das Lied des Kaufmanns“, hielt er den Beschwerdeführern der vier Wirtschafts-Spitzenverbände auf der Münchner Handwerksmesse entgegen. Schuldzuweisung statt Lösungssuche scheint das Gebot der Stunde: Unternehmen gegen Politik, Politik gegen Unternehmen, und besonders beliebt: Alt gegen Jung.

Die Illusion von den schlechteren Chancen

Glaubt man den Seniorinnen und Senioren im Land, dann ist klar, wer an der Misere schuld ist: die faule Jugend. Laut einer repräsentativen Online-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von T-Online schätzen sich 78 Prozent der über 65-jährigen Bundesbürger selbst als leistungsbereit ein.

Aber nur 38 Prozent der Älteren attestiert auch den Deutschen insgesamt, im Beruf genug Leistung zu zeigen. Das Paradoxon, dass sich die Bundesbürger generell für überdurchschnittlich leistungsbereit halten, zeigt sich in allen Alterskohorten. Doch nirgendwo ist diese Diskrepanz so ausgeprägt wie bei der Generation 65 plus.

Die Vorurteile der Alten gegenüber der jungen Generation – Cornelius Gesing erfüllt sie auf den ersten Blick alle. Der 26-Jährige hat genaue Vorstellungen, wie sein Arbeitsalltag aussehen soll. Sich für den Job kaputt zu schuften, kommt für ihn nicht infrage: „Meine Freizeit ist mir wichtiger.“ Anrufe vor zehn Uhr? Nimmt er nicht an. Je nachdem, was ansteht, geht er nachmittags auch mal zum Sport.

Der Job ist ihnen zwar wichtig. Er steht aber nicht mehr über allem. Klaus Hurrelmann, Generationenforscher und Professor an der Berliner Hertie School. Arbeit über die Generation Z.

Um sich solche Freiheiten nehmen zu können, arbeitet der 26-Jährige als freiberuflicher Publizist und Berater. Im Schnitt kommt er so auf 30 Wochenstunden. Hat er ein spannendes Projekt, sind es auch mal mehr. „Aber das versuche ich zu vermeiden.“

Als faul würde er sich nicht bezeichnen. Aber der Job soll Spaß machen. Mehr arbeiten, um mehr zu verdienen? Lohnt sich nicht, sagt der 26-Jährige. „Wir leben in so einem Chaos, da kann man nicht mehr langfristig planen.“ Harte Arbeit, findet Gesing, sei schon lange kein Garant mehr für Wohlstand.

Was Gesing da erzählt, beobachtet auch Klaus Hurrelmann. Es gibt wenige in Deutschland, die sich so intensiv mit der sogenannten Generation Z der unter 30-Jährigen beschäftigt haben wie der Professor an der Berliner Hertie School. Arbeit, sagt er, habe für jüngere Menschen einen anderen Stellenwert bekommen. „Der Job ist ihnen zwar wichtig“, sagt Hurrelmann. „Er steht aber nicht mehr über allem.“

Dauerstress, unzählige Überstunden, ständige Verfügbarbarkeit – all das kann nicht nur unglücklich, sondern auch krank machen. „Davor wollen sich junge Menschen schützen“, sagt Hurrelmann. „Viele Gen-Z-ler glauben nicht mehr an das Versprechen, dass man sich von guter Leistung auch automatisch etwas leisten kann“, sagt er. Während sich die Eltern noch ein Haus mit Garten gekauft haben, scheint heute schon eine Eigentumswohnung für viele unbezahlbar.

Das Seltsame: Der Fatalismus der jungen Generation ist real, seine Ursachen sind es nicht.

Beispiel Immobilien: Inklusive der Zinslast sind Immobilien für junge Familien heute deutlich erschwinglicher als etwa vor 40 Jahren, wie eine Untersuchung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zeigt.

Beispiel Aufstieg durch Leistung: Ein hoher Bildungsabschluss ist nach wie vor mit einem überdurchschnittlichen Gehalt verbunden. Wer einen Master vorweisen kann, verdient laut Statistischem Bundesamt 6448 Euro brutto im Monat und damit knapp 50 Prozent mehr als der Durchschnitt. Bei einer Promotion ist es mit knapp 9000 Euro mehr als das Doppelte. Und die Arbeitslosenquote von Akademikern liegt seit vielen Jahren unter drei Prozent und damit im Bereich der statistischen Vollbeschäftigung.

Mein Gefühl war: Du hast keine Vorteile, wenn du Verantwortung übernimmst. Jan-Philipp Heuer

Beispiel Lebensstandard: „Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf liegt heute bedeutend höher als vor 20 Jahren“, sagt Enzo Weber, Ökonom und Arbeitsmarktforscher am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Zwar seien die Reallöhne in den Jahren 2020 bis 2022 wegen der Pandemie und der Energiekrise gesunken, doch holten sie jetzt wieder auf. Weber: „Auch jüngere Generationen werden wohlhabender sein als ihre Vorgänger.“

Und trotzdem macht sich gerade bei Jüngeren oft das Gefühl breit, schlechter wegzukommen als die Generationen vor ihnen. Wer heute jung ist, stellt deswegen oft eine einfache Kosten-Nutzen-Rechnung an: Mit einem Vollzeitjob verdiene ich zwar mehr – aber niemand kann mir garantieren, dass ich damit dann auch abgesichert bin. Die Entscheidung, sagt Hurrelmann, falle dann oft zugunsten des Privatlebens und nicht der Arbeit aus.

Führung? Viel zu anstrengend!

Ein Phänomen, das keineswegs auf die Gen Z beschränkt ist. Als Jan-Philipp Heuer (Name auf Wunsch des Protagonisten geändert) im Oktober 2023 seine Kündigung einreichte, schien für ihn klar: Dies würde sein letzter Job als Führungskraft gewesen sein. Der heute 45-Jährige hat als Vorgesetzter von etwa dreißig Beschäftigten bei einem internationalen Tech-Konzern gearbeitet.

„Mein Gefühl war: Du hast keine Vorteile, wenn du Verantwortung übernimmst.“ In wichtigen Fragen, die seine Arbeit direkt betrafen, habe er nicht mitreden dürfen: bei Umsatzzielen, Projektpreisen, der Bewerberauswahl.

Waren seine Teammitglieder unzufrieden – mit ihrer Bezahlung, ihren Aufgaben, ihren Zielvorgaben –, entlud sich ihr Frust dennoch bei Heuer. 14-Stunden-Tage seien für ihn normal gewesen. Heuer habe sich zum Schluss gefragt: „Wenn ich weiß, dass ich es sowieso nicht schaffe: Wieso soll ich dann die Extrameile gehen?“

Führung wird immer unattraktiver. Martina van Hettinga von der Personalberatung i-Potentials

Führung ist unbeliebt geworden, vom Teamleiter- bis zum Vorstandsposten. Davon zeugt unter anderem die mittlerweile siebte „Karrierezuversichtsumfrage“ unter mehr als Tausend Beschäftigten und Studentinnen wie Studenten, die jährlich von der Initiative Chefinnensache durchgeführt wird – einem Netzwerk, dem etwa Allianz, die Deutsche Bahn und RWE angehören. Ergebnis der Umfrage: Nur ein Viertel der Befragten wünscht sich im Laufe der eigenen Karriere noch eine Führungsposition. „Das sind so wenige wie noch nie seit Beginn der Studienreihe 2018“, sagt Sandra Arndt, Geschäftsführerin der Initiative.

Martina van Hettinga von der Personalberatung i-Potentials hat eine Vorstellung davon, wo die Gründe liegen. „Führung wird immer unattraktiver“, sagt die Headhunterin. Managerinnen und Manager haben heute die komplexe Aufgabe, ihre Abteilungen und Unternehmen durch ständige Veränderungsprozesse zu lotsen: durch die KI-Disruption, die instabile geoökonomische Lage, den ständigen Umbau in den Unternehmen selbst.

Gerade extrem spezialisierte Kandidaten, sagt van Hettinga, machten sich mit ihrer Expertise lieber selbstständig, zum Beispiel als Berater für Business Intelligence: „Da verdienen sie dann in drei Tagen oft mehr als manche Führungskraft mit derselben Qualifikation in Vollzeit.“

Eine Führungskraft: Nur noch wenige wollen eine Führungsposition erreichen. © picture alliance / dpa / Tobias Kleinschmidt

Früher, „als der Wohlstand noch nicht so allgegenwärtig war wie heute“, da sei es für die meisten Führungskräfte kein Problem gewesen, „ihre Zeit gegen Geld einzutauschen“, sagt die Headhunterin. „Dafür nahmen viele 70- oder 80-Stunden-Wochen gerne in Kauf.“

Das sei vielen heute nicht mehr vermittelbar. Auch 30- bis 45-jährige, top ausgebildete Führungskräfte wollten ihre Lebenszeit heute optimal einteilen und nutzen. Heißt: Sie wünschen sich sinnstiftende Jobs, zeitlich und örtlich flexibel.

Philipp Heuer hat dieses Ziel für sich erreicht. Entgegen seiner ursprünglichen Planungen arbeitet er heute doch wieder als Manager, aber mit viel Gestaltungsspielraum und Vertrauensarbeitszeit.

Noch eine Alterskohorte darüber, bei der Generation der Mitte 40- bis Ende 50-jährigen, ist die Leistungsbereitschaft ebenfalls nicht mehr ungebrochen. Viele in dieser Generation X fühlen sich aufgrund ihres Alters diskriminiert und gegen ihren Willen aufs berufliche Abstellgleis gedrängt.

Der Mythos vom rackernden Rentner

Leichter gemacht wird der vorgezogene Ausstieg aus dem Erwerbsleben seit einigen Jahren durch die Rente mit 63. Versicherte, die mindestens 45 Jahre lang Rentenbeiträge gezahlt haben, können früher in den Ruhestand gehen, ohne dafür Abschläge bei ihren Altersbezügen hinnehmen zu müssen. Das vorgezogene Ausstiegsalter 63 galt allerdings nur für den Geburtsjahrgang 1952. Die Grenze wird schrittweise angehoben, ab dem Geburtsjahrgang 1964 müssen 65 Jahre erreicht sein.

Zum Start der Reform rechnete die Bundesregierung mit jährlich rund 200.000 Anträgen für die abschlagsfreie Frührente. Diese Zahl wird inzwischen bei Weitem übertroffen. Im Jahr 2022 gab es 262.434 Zugänge, was knapp 30 Prozent aller neuen Altersrenten entspricht.

2023 waren es schon 341.000 Anträge, von denen knapp 300.000 bewilligt wurden. Hinzu kommt noch die Rente für langjährig Versicherte mit mindestens 35 Beitragsjahren, die ebenfalls ein vorzeitiges Ausscheiden erlaubt, wenn auch teilweise mit Abschlägen. Sie nahmen 2022 gut 189.000 Menschen in Anspruch.

Die vorzeitigen Renteneintritte drohen einen Teil der positiven Effekte wieder zunichtezumachen, die das auf 67 Jahre erhöhte reguläre Ruhestandsalter für die Rentenkassen zweifellos gebracht hat: Lag das durchschnittliche Renteneintrittsalter zur Jahrtausendwende noch bei 62,3 Jahren, so ist es bis 2022 auf 64,4 Jahre gestiegen.

Die Wirtschaftsweisen machen sich schon lange dafür stark, die vorzeitige Rente für langjährig Versicherte abzuschaffen: „Sie verschärft die ohnehin bestehenden Arbeitskräfteengpässe und belastet die Rentenfinanzen“, schreiben sie in ihrem jüngsten Jahresgutachten.

Doch das wird voraussichtlich schon deshalb nicht passieren, weil den Bürgerinnen und Bürgern der vorzeitige Ruhestand so gut gefällt. In einer Umfrage des Demographie-Netzwerks vom Oktober 2023 äußerten fast zwei von drei Erwerbstätigen den Wunsch, spätestens mit 63 in Rente zu gehen. Ein gutes Drittel würde am liebsten schon mit 61 oder noch früher aufhören.

Es zeigt sich: Der Mythos von gammelnden Youngstern und rackernden Senioren ist wenig mehr als genau das – ein Mythos. Auch die Alten nehmen nur zu gern das Angebot in Anspruch, sich frühzeitig in den Ruhestand zu verziehen. Um ihre Tage dann überwiegend mit Schlafen, Entspannen, Mediennutzung (vor allem Fernsehen) und Körperpflege zuzubringen.

Auf dieses magische Viereck des Rentnerlebens entfallen laut der jüngsten Zeitverwendungsstudie des Statistischen Bundesamts rund 16 Stunden pro Tag. Einer Erwerbsarbeit gehen nur 5,5 Prozent der Studienteilnehmer ab 65 Jahren nach.

Durch die Kombination aus Sozialabgaben und Einkommensteuer bleibt bereits Durchschnittsverdienern von jedem zusätzlich verdienten Euro netto lediglich die Hälfte oder weniger. Das nimmt vielen die Lust an der Mehrarbeit. Henrik Müller, Professor für wirtschaftspolitischen Journalismus an der Technischen Universität Dortmund

Henrik Müller zitiert diese Studie gerne mit spöttischem Unterton, wenn er auf die angeblichen Unterschiede in der Leistungsbereitschaft zwischen den Generationen angesprochen wird. Der Volkswirt, altersmäßig irgendwo zwischen Gen X und Boomer angesiedelt, ist Professor für wirtschaftspolitischen Journalismus an der Technischen Universität Dortmund. Er forscht unter anderem über die Wechselwirkung zwischen ökonomischen Narrativen und der realwirtschaftlichen Entwicklung. Soll heißen: Was die Republik über Wirtschaft spricht und denkt, beeinflusst, wie sich die Wirtschaft tatsächlich entwickelt – und umgekehrt.

Dass so viele Vollzeitkräfte lieber weniger arbeiten möchten oder es bereits tun, liegt für Müller vor allem an einem „leistungsfeindlichen Anreizsystem“: „Durch die Kombination aus Sozialabgaben und Einkommensteuer bleibt bereits Durchschnittsverdienern von jedem zusätzlich verdienten Euro netto lediglich die Hälfte oder weniger. Das nimmt vielen die Lust an der Mehrarbeit.“

Im unteren Lohnbereich komme noch die sogenannte Transferentzugsrate hinzu: Der dann drohende Verlust an Sozialleistungen wie dem Bürgergeld mache zusätzliche Arbeitsstunden noch unattraktiver. Legitimiert und verstärkt würden diese Anreize zum weniger Arbeiten möglicherweise durch das verbreitete gesellschaftliches Narrativ, demzufolge es schwieriger geworden sei, durch eigene Leistung sozial und ökonomisch aufzusteigen.

Eine weitere Negativspirale droht: Wer seine Arbeitsleistung reduziert, weil er glaubt, das lohne sich nicht, schmälert dadurch die gesamtwirtschaftliche Dynamik. In der Stagnation bewahrheite sich dann das Narrativ, dass die Wirtschaft ein Nullsummenspiel sei, in dem der Aufstieg aus eigener Leistung kaum gelingen kann – außer man nimmt anderen etwas weg. Müller: „Am Ende droht ein gesamtwirtschaftliches Gleichgewicht auf einem niedrigeren Wohlstandsniveau, als eigentlich möglich wäre.“

Wie lässt sich diese Null-Bock-Blockade aus schlechter Stimmung und schwachem Wachstum durchbrechen? Müller sieht einen wichtigen Hebel in den Millionen Beschäftigten, die in Teilzeit arbeiten: „Wenn es mit entsprechenden Anreizen gelänge, deren durchschnittliche Wochenarbeitszeit zu erhöhen, dann wäre schon viel gewonnen.“

Die Fehlanreize kommen aus der Politik

Womit wir wieder bei der Politik sind. Die könnte es attraktiver machen, mehr Stunden zu arbeiten: durch eine geringere Grenzbelastung von insbesondere geringen Einkommen durch Steuern und Sozialabgaben. Das wäre eigentlich eine ursozialdemokratische Tat, weil vorwiegend die unteren Einkommensschichten dann mehr Geld in der Tasche hätten. Doch die Ampel steuert den entgegengesetzten Kurs.

Es weiß jeder, dass sich bei der Rente etwas tun muss, aber aussprechen will es niemand. Ein führender Unionspolitiker

In der kommenden Woche wird das Bundeskabinett nach einiger Verzögerung voraussichtlich das Rentenpaket II beschließen. Damit soll festgeschrieben werden, dass das Rentenniveau bis zum Jahr 2039 nicht unter 48 Prozent eines Durchschnittslohns fallen darf. Finanzieren lassen wird sich das nur mit höheren Rentenbeiträgen oder noch höheren Steuerzuschüssen an die gesetzliche Rentenversicherung. Dieser Zuschuss beträgt schon heute 107 Milliarden Euro – mehr als ein Fünftel des gesamten Bundesetats. Für die Beschäftigten bedeutet das auf mittlere Sicht: noch weniger Netto vom Brutto.

Der Protest der Opposition fällt auffällig leise aus. Auch CDU-Chef Friedrich Merz weiß, dass sich gegen die große Zahl der Ruheständler im Lande keine Wahl gewinnen lässt. „Es weiß jeder, dass sich bei der Rente etwas tun muss, aber aussprechen will es niemand“, sagt ein führender Unionspolitiker.

Scholz und die SPD haben den Kreis des Undenkbaren sogar noch vergrößert: Am Sozialen werde nicht gespart, lautet die Ansage der SPD. Das schränkt die politischen Gestaltungsmöglichkeiten extrem ein. Der Bundeshaushalt beträgt für das laufende Jahr 476 Milliarden Euro, davon sind 218 Milliarden Euro für Soziales und Arbeitsmarkt veranschlagt, also knapp 46 Prozent.

Wer versucht, etwas zu gestalten, der kriegt Ärger. Das hat die Bundesregierung spätestens nach den geplanten Subventionskürzungen in der Landwirtschaft gemerkt, die wurden nach den Bauernprotesten teilweise wieder zurückgenommen. Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hat mit dem handwerklich verkorksten Heizungsgesetz eine ähnlich schmerzhafte Erfahrung gemacht.

Viel mehr Menschen als erwartet stellen Anträge für die Rente mit 63. © dpa/Jan Woitas

Ein ranghoher Regierungsbeamter bringt seine politische Erfahrung so auf den Punkt: „Man kann dem eigenen Minister nur raten, lieber etwas länger abzuwarten als zu früh zu handeln.“ Diese Mentalität zieht sich auch in der Ampel durch die Hierarchiestufen der Ministerien. Doch was der Karriere des einzelnen nützlich sein mag, verlangsamt die Prozesse.

Ein Symbol des um sich greifenden Attentismus: die inzwischen knapp 50 Beauftragten in der Bundesregierung. Deren Titel klingen meist einschläfernd: „Bundesbeauftragte(r) für die Behandlung von Zahlungen an die Konversionskasse“ oder „Beauftragte(r) der Bundesregierung für den Berlin-Umzug und den Bonn-Ausgleich“.

Was sich nach geballter Verwaltungskompetenz anhört, entpuppt sich in der Praxis oft als Politiksimulation ohne Durchgriffsmöglichkeiten. Für CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann versteckt sich die Bundesregierung mit der Beauftragtenflut hinter ihrer eigenen Bürokratie: „Überall werden Dinge beobachtet, es wird berichtet, aber es wird nichts gemacht.“

Auch bei der von Kanzler Scholz ausgerufenen Zeitenwende geht es nur noch langsam voran. Das von Scholz angekündigte 100 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für die Bundeswehr ist mittlerweile fast vollständig verplant, und längst ist klar, dass es nicht ausreichen wird, um das von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ausgegebene Ziel der „Kriegstüchtigkeit“ herzustellen.

Wie es nun weitergeht in Sachen Bundeswehr? Ist zwischen den Ampelparteien umstritten.

Das Ziel: Erhöhter politischer Stoffwechsel

Dabei zeigt die Zeitenwende eigentlich, was möglich ist. Nach dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine lief die Ampelkoalition kurzzeitig zur Höchstform auf. Der Kanzler schuf das Sondervermögen für die Bundeswehr. Habeck gelang es im Rekordtempo, die ausbleibenden russischen Gaslieferungen zu ersetzen. Lindner mobilisierte das notwendige Geld. Nicht nur von Experten gab es für die entschlossene Krisenreaktion Anerkennung. Auch in Umfragen stand die Ampelkoalition deutlich besser da als jetzt.

Gibt es für die Ampel einen Weg zurück auf dieses erhöhte politische Stoffwechselniveau? Oder bleibt die Regierungskoalition für den Rest der Legislaturperiode ein Abbild der müden Mentalität im Land?

Für letzteres spricht, dass in der SPD inzwischen Szenarien für die Zeit nach der nächsten Bundestagswahl kursieren: Solange es auf eine neue Große Koalition herausläuft, wäre doch alles nicht so schlimm, heißt es unter führenden Genossen in Berlin.

Das Kanzleramt müsste man dann zwar wahrscheinlich an die Union abgeben, könnte die meisten der übrigen Ministerien aber behalten. Und eigentlich seien die drei Legislaturperioden mit der Union doch recht harmonisch gewesen. Harmonischer jedenfalls als die knapp drei Jahre mit FDP und Grünen.

Klar, Stillstand erzeugt halt keine Reibung.

Vielleicht sollten sich die Sozialdemokraten und mit ihnen das ganze Land in Sachen Gestaltungsanspruch eine Scheibe von Kanzler Schröder im Jahr 2005 abschneiden. Der war sogar am Abend nach seiner Wahlniederlage noch überzeugt: „Es ist eindeutig, dass niemand außer mir eine stabile Regierung bilden kann.“ Schröders legendärer Fernsehauftritt grenzte an Größenwahn.

Doch derzeit leidet Deutschland nicht an zu viel Größenwahn, sondern an zu viel Kleinmut.

Dieser Artikel erschien zuerst im Handelsblatt.