Daten von Top-Managern gelesen Russische Hacker dringen in Microsoft-System ein

Hacker mit Verbindungen zur russischen Regierung haben sich nach Angaben von Microsoft Zugang zu einigen E-Mails ranghoher Manager des US-Konzerns verschafft. Die Attacke habe im November begonnen und sei vor einer Woche entdeckt worden, teilte Microsoft am Freitag mit.

Die Hacker hätten auch einige Dokumente aus E-Mail-Anhängen heruntergeladen. Der Konzern machte keine Angaben dazu, wer aus der Konzernführung betroffen ist.

Auch seien E-Mails von Mitarbeitern aus den Bereichen Cybersicherheit und Recht zur Beute der Angreifer geworden, hieß es weiter.

Offen blieb, wie viele Accounts von Mitarbeitern insgesamt betroffen waren. Microsoft betonte, es sei ein „prozentual sehr kleiner“ Anteil gewesen. Der Konzern hatte zum Stichtag 30. Juni rund 221.000 Beschäftigte.

Hackergruppe „Midnight Blizzard“

Hinter dem Hack steht Microsoft zufolge eine russische Gruppe, die unter den Namen „Midnight Blizzard“ und „Nobelium“ bekannt ist.

Sie nimmt den Angaben zufolge in erster Linie Regierungen, diplomatische Stellen, Nichtregierungsorganisationen und IT-Dienstleister in den USA und in Europa ins Visier.

„Midnight Blizzard“ wird von Cybersecurity-Forschern auch als APT29 oder Cozy Bear bezeichnet und steht nach Angaben von US-Behörden in Verbindung mit dem russischen Spionagedienst SVR.

Die Hackergruppe ist vor allem für ihr Eindringen in das amerikanische „Democratic National Committee“ im Jahr 2016 bekannt.