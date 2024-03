Die Raubkatze wird elektrisch Zuerst ein Range Rover, dann Jaguar – der britische Hersteller JLR setzt auf Strom

Zu den größten Herausforderungen im Automobildesign gehört es sicher, eine traditionelle, dem Auge seit Jahrzehnten vertraute PS-Ikone optisch umzumodeln, einer modernen Formenwelt anzupassen, ohne ihren Charakter zu verwässern.

So hatte sich der Land Rover Defender, der unbestrittene, sogar als Lego-Bausatz erhältliche Klassiker unter den Geländewagen, bis 2016 seine Urform trotz aller ästhetischen und technischen Überarbeitungen im Kern erhalten. Er erinnerte bis zuletzt an das allererste Modell von 1948, das schon durch den Namen eine zunächst vor allem landwirtschaftliche Klientel ansprechen sollte.

Das nach vierjähriger Produktionspause offerierte Nachfolgemodell dagegen ließ puristische Liebhaber der Marke vermutlich erst mal tief durchatmen. Das Kantige, Rustikale war verschwunden, das Design war weicher, urbaner geworden, die scharfe Linienführung besonders in der Frontpartie durch Rundungen gemildert, die gewisse Ruppigkeit und latente Aggressivität durch Eleganz ersetzt worden.

Schrauben erinnern an die verschwundene Rustikalität

Eine Eleganz allerdings, die noch immer durch Schrauben zusammengehalten wird, man werfe nur einen Blick in den Innenraum. Üblich im modernen Fahrzeugbau ist die Unsichtbarkeit solcher Befestigungselemente. Beim aktuellen Defender aber haben die Designer sich dafür entschieden, die Schrauben an Mittelkonsole, Türverkleidungen, Armaturenbrett nicht zu verstecken, sondern als chromglänzende Details zu zeigen – wenn man so will, eine Reminiszenz an die verschwundene Rustikalität.

Weltweit wurden 2023 vom Land Rover Defender monatlich rund 10.000 Fahrzeuge verkauft. Allein in Deutschland waren es insgesamt 4441. © JLR Deutschland

Ob das Off-Road-Puristen versöhnt hat? Ein leicht wiederzuerkennendes Fahrzeug ist der aktuelle Defender immerhin geblieben, ja, bei aller Wuchtigkeit doch agil und damit durchaus stadttauglich, aber besonders für schweres Gelände hochgeeignet, im Kriechgang und sogar bei wilden Verfolgungsjagden.

Das musste auch James Bond feststellen, dem in „Keine Zeit zu sterben“ eine Horde feindlicher Defender im Nacken saß. Und was die Verkaufszahlen betrifft, sicheres Indiz für den Erfolg eines neu auf den Markt geworfenen Wagens: Sie sprechen für sich.

So wurden bis 2016 vom alten Defender weltweit rund 10.000 Fahrzeuge pro Jahr verkauft. Vom neuen Modell waren es 2023 wiederum 10.000 – allerdings monatlich. Allein in Deutschland wurden im Vorjahr 4441 Fahrzeuge geordert, was gegenüber 2022 einem Zuwachs von 37,5 Prozent entspricht.

Der Defender, erhältlich in drei Größen mit bis zu acht Sitzen, was für ein passables Expeditionsteam reicht, war damit hierzulande das meistverkaufte Modell des britischen Herstellers Jaguar Land Rover (JLR), wie Deutschland-Geschäftsführer Jan-Kas van der Stelt jetzt in Hamburg vor Journalisten mitteilte.

Ein Rekordumsatz von 24,7 Milliarden Euro

Auch mit dem Ab- und Umsatz seiner Marken Jaguar, Defender, Range Rover und Discovery insgesamt kann JLR zufrieden sein, sei es beim deutschen Zweig mit Sitz in Kronberg im Taunus, in der britischen Zentrale in Coventry oder beim indischen Eigentümer Tata Motors in Mumbai.

So erzielte JLR in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2023/24 weltweit einen Rekordumsatz von etwa 24,7 Milliarden Euro, das sind 35 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch stieg der Absatz im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 gegenüber der Vorjahresperiode um 29 Prozent auf 109.140 Fahrzeuge. JLR Deutschland brachte es im Kalenderjahr 2023 immerhin auf 10,6 Prozent, wobei der Defender eindeutig an der Spitze lag.

Die vor drei Jahren beschlossene Unternehmensstrategie scheint sich zu bewähren. So preist sich JLR als „House of Brands“, sieht neben Jaguar auch Defender, Range Rover und Discovery als eigenständige Luxusmarken an und nicht nur als Modellreihen der Marke Land Rover, wie dies viele, mit den Besonderheiten britischer Fahrzeugkultur vielleicht nicht allzu vertraute Automobilisten vermutlich weiterhin tun.

Land Rover Defender: Ein Auto mit Geschichte Der erste Land Rover, Urahn des heutigen Defender, wurde im April 1948 auf einer Automobilausstellung in Amsterdam vorgestellt. Winston Churchill war von dem Prototyp nach einer Probefahrt noch nicht überzeugt, will sich „wie in einer verrückt gewordenen Waschmaschine“ gefühlt haben: „Wenn das alles ist, was das Empire hervorzubringen vermag, dann sehe ich schwarz.“ Später ließ er sich in dem so geschmähten Vehikel aber doch sehr gern herumkutschieren, saß sogar selbst hinterm Lenkrad des Land Rovers, den er 1954 zum 80. Geburtstag geschenkt bekam. Auch Elizabeth II., die echte ebenso wie Helen Mirren in „The Queen“, fuhr den urbritischen Geländewagen, gerne auch den Range Rover. Längst ist der sogar auf Briefmarken verewigte Land Rover eine automobile, untrennbar mit dem Union Jack verbundene Ikone, ähnlich wie der Mini, der Jaguar E-Type oder Bonds Aston Martin DB5. Jahrzehntelang gehörte er zum Straßenbild jeder westdeutschen Stadt mit britischer Garnison. Am 4. April 1957 starteten Queen Elizabeth II. und Prinz Philip in Worcester zu einer zweitägigen Tour durch die West Midlands der britischen Insel. Royales Transportmittel: natürlich ein Land Rover. © imago/ZUMA/Keystone Den mittlerweile zur eigenen Marke mutierten Namenszusatz Defender erhielt der Wagen 1989, als der Hersteller den Discovery einführte. Heute ist der 2020 neu kreierte Defender ein ebenso komfortables wie robustes Gefährt der Luxusklasse, familientauglich auch im städtischen Straßenverkehr, sobald man sich an sein Volumen gewöhnt hat, dazu für Abenteuerlustige prima geeignet in grobem Gelände, ein allradgetriebenes Kraftpaket. Der in Hamburg bereitgestellte Defender 130 beispielsweise, dessen längste Version mit acht Sitzen, verfügte über einen 300 PS starken 6-Zylinder-Turbodiesel mit Mild-Hybrid-Technik, der ihn in 7,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h bringt. In der Top-Motorisierung treibt den Wagen ein 500 PS starker V8-Kompressionsbenziner voran, er benötigt von 0 auf 100 dann nur 5,7 Sekunden. Ausgestattet war der Testwagen mit der Lokalisierungsplattform „what3words“, die auch in sehr abgelegenen Gebieten eine präzise Navigation ermöglicht. Der Defender 130 ist ab 89.500 Euro zu haben, der Defender 110 ab 67.200 Euro, der Defender 90 ab 63.600 Euro.

Diese offizielle Markenvielfalt fügt sich ein in die „Reimagine“-Strategie, mit der JLR zum „weltweit führenden Hersteller der begehrtesten modernen Luxusautomobile“ aufsteigen will, wie es beim Hamburger „Media Round Table“ hieß. Als Kernpunkte werden neben einem unverwechselbaren Design – beim Defender zweifellos gelungen – die bei solchen Luxuskarossen ohnehin erwartbare Qualität und „besondere Kundenerlebnisse“ wie besondere, aufs Zielpublikum abgestimmte Produktpräsentationen genannt, weiter eine umfassende Digitalisierung und Elektrifizierung des Angebots.

Die Rennserie Formel E als Testlabor

Für die weitere Digitalisierung und Vernetzung will JLR zunehmend auf das geballte Know-how von Tata Consultancy Services zurückgreifen, wie Tata Motors eine Tochter des Mischkonzerns Tata Group. Bezüglich der Elektrifizierung sieht man Jaguars erfolgreiches Engagement in der Rennserie Formel E als nützlich für Entwicklung und Erprobung neuer Technologien an.

Den Range Rover Sport gibt es mit Mildhybrid- und Plug-in-Hybrid-Technik. Noch in diesem Jahr wird man den Range Rover Electric bestellen können. © JLR Deutschland

Ohnehin die E-Mobilität: Darin liegt JLR bislang nicht an der Spitze, das soll sich ändern. Es gibt zwar bereits Plug-in- und Mild-Hybrid-Antriebe für die gesamte Modellpalette. So wird für den in Hamburg für Probefahrten bereitgestellten Range Rover Sport (PHEV-Technik, 550-PS-Turbobenziner) eine elektrische Reichweite von 110 Kilometern angegeben.

Vollelektrische JLR-Fahrzeuge gibt es bislang zwar nicht, doch wird man noch in diesem Jahr den Range Rover Electric als erstes vollverstromtes Fahrzeug des Herstellers bestellen können. Bis 2030 soll dann jede Modellreihe eine rein elektrisch angetriebene Variante erhalten, ohne dass die traditionellen Verbrennermotoren ganz aussortiert würden.

Paul McCartneys Liebe zum Land Rover

Einen kompromisslosen Weg schlägt JLR dagegen mit seiner Marke Jaguar ein. Wer besonderen Wert auf das klassische Raubtiergrollen legt, sollte mit dem Kauf eines Neuwagens nicht zu lange warten: Jaguar wird ab 2025 vollelektrisch. Geplant sind drei neu gestaltete Luxusmodelle.

Ab 2025 wird Jaguar mit drei neu gestalteten Luxusmodellen vollelektrisch. Dieser Jaguar F-Pace ist noch ein Plug-In-Hybrid. © JLR Deutschland

Das erste wird ein viertüriger GT sein; Details werden im Laufe dieses Jahres bekannt gegeben. Mit einer höheren Leistung als jeder bisherige Jaguar, einer Reichweite von bis zu 700 Kilometern und einem Preis ab etwa 150.000 Euro dürfte er in direkte Konkurrenz zum Porsche Taycan und Audis e-tron GT treten.

Als Song für das dann fällige Werbevideo wäre vielleicht „Step Out“ von Oasis zu empfehlen: „She Looked Just Like a Star in a Jaguar“, dazu E-Gitarren im Höllentempo. Doch schon Land Rover hatte zuvor seinen Beitrag zur britischen Rockgeschichte geleistet. Vor ziemlich genau 50 Jahren besang Paul McCartney mit den Wings im Song „Helen Wheels“ seinen alten Land Rover, der damals noch nicht Defender hieß. Der Ex-Beatle und seine Linda hatten den Geländewagen scherzhaft „Hell on Wheels“ genannt, woraus der Songtitel entstand.

Ein Hinweis auf eventuelle Unzufriedenheit mit der Produktqualität? Keineswegs, war der Land Rover doch „a trusted vehicle that gets us around Scotland“, wie McCartney ihn später pries. Da überrascht es, dass er fürs Musikvideo auf eine andere britische Marke umstieg – auf Rolls-Royce.