Kein Bahnverkehr von Sonntag bis Dienstag Reisende können gebuchte Tickets nicht nach Streikende nutzen

Reisende, die am Sonntagabend, Montag oder Dienstag mit der Bahn verreisen wollten, müssen umplanen. Die Eisenbahngewerkschaft EVG hat ihre Mitglieder zu Warnstreiks aufgerufen. Und weil die EVG auch die Beschäftigten vertritt, die in Stellwerken und Bahnhöfen arbeiten, ist nicht nur die Deutsche Bahn betroffen, sondern praktisch alle Bahnunternehmen.

Der Flixtrain fährt nicht, die Odeg stellt ihren Betrieb vorübergehend ein, auch die S-Bahn fällt aus. Die Deutsche Bahn stellt ihren Fernverkehr von Sonntag, 22 Uhr, bis Dienstag, 24 Uhr ein, 50 Stunden lang fährt weder ein ICE noch IC. Auch im Nahverkehr dürfte praktisch nichts gehen.

Kann ich früher fahren?

Wer kann, sollte früher fahren, rät die Bahn. Alle Fahrgäste, die ihre für den 14. bis 16. Mai geplante Reise aufgrund des Streiks der EVG verschieben möchten, können ihr bis einschließlich 11. Mai gebuchtes Ticket für den Fernverkehr ab sofort bis einschließlich Sonntagabend flexibel nutzen, teilte das Unternehmen mit. Sitzplatzreservierungen können kostenfrei storniert werden.

Die Zugbindung bei Sparpreisen und Supersparpreisen ist aufgehoben. Reisende können für ihre Weiterfahrt einen anderen Zug nutzen, dies gilt auch für Züge des Nahverkehrs (RE, RB, IRE und S-Bahn). Weitere Informationen finden Sie hier.

Kann ich später reisen?

Sie können Ihre Reise zwar vorziehen, aber Sie können die Fahrt nicht nach hinten verschieben. Der Warnstreik endet nämlich vor einem der reisestärksten Tage im Jahr, bereits ab Mittwoch sind viele Menschen unterwegs, um das verlängerte Wochenende über Christ Himmelfahrt auszunutzen. Anders als bei früheren Warnstreiks erlaubt die Bahn daher nicht, dass man das Ticket nach Streikende flexibel nutzen kann. Wer will, kann seine Fahrkarte kostenlos stornieren.

Bekomme ich eine Entschädigung?

Fällt der Zug aus oder ist klar, dass Sie in jedem Fall eine Verspätung von mehr als 60 Minuten haben werden, können Sie das Ticket zurückgeben und sich den Fahrpreis erstatten lassen.

Falls Sie unterwegs von einer Verspätung getroffen werden und später als geplant am Ziel eintreffen, können Sie eine Entschädigung verlangen. Ab einer Verspätung von 60 Minuten können Sie 25 Prozent, ab 120 Minuten können Sie 50 Prozent des Reisepreises zurückverlangen. Anträge kann man online, per Brief oder im Kundenzentrum stellen.

Sollten Sie stranden und nachts nicht weiterkommen, können Sie Taxi fahren oder im Hotel absteigen und das der Bahn in Rechnung stellen. Taxikosten werden aber nur bis maximal 80 Euro ersetzt.

Was ist mit Abos?

Wer eine Wochen- oder Monatskarte oder eine BahnCard 100 hat und mindestens 60 Minuten später am Zielbahnhof ankommt, erhält eine pauschale Entschädigung. Bei Zeitkarten des Fernverkehrs sind es in der zweiten Klasse fünf Euro, in der ersten 7,50 Euro. Bei einer BahnCard 100 können Sie in der zweiten Klasse zehn Euro, in der ersten Klasse 15 Euro verlangen. Bei Länder-Tickets oder dem Quer-durchs-Land-Ticket sind es in der zweiten Klasse 1,50 Euro, in der ersten können Sie 2,25 Euro fordern.

Insgesamt werden bei Zeitkarten maximal 25 Prozent des Zeitkartenwertes entschädigt. Da Beträge unter vier Euro nicht ausgezahlt werden, lohnt es sich, die Verspätungsfälle zu sammeln und gemeinsam einzureichen.

Wo bekomme ich Infos über meine Verbindung?

Die Bahn informiert Reisende über die Auswirkungen des EVG-Streiks auf bahn.de und in der App DB Navigator. Außerdem wird eine kostenlose Hotline unter der Nummer 08000 99 66 33 eingerichtet.

Wie komme ich weiter?

Mit dem Auto. Entweder mit dem eigenen oder mit einem Mietwagen. Viele Reisende werden auf Busse umsteigen. „Wir können unsere Angebote aufstocken“, sagt Flixbus-Sprecher Sebastian Meyer. Das werden auch andere Anbieter tun.

Um weiterzukommen, kann man auch nach einer Mitfahrgelegenheit suchen, etwa bei BlaBlaCar oder auf anderen Mitfahrzentralen.

Muss ich trotz des Streiks zur Arbeit?

Für Pendler ist der Streik eine besondere Herausforderung. Aber auch wer auf die S-Bahn angewiesen ist, hat Probleme.

Arbeitnehmer sollten versuchen, mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren, dass sie während des Streiks Homeoffice machen können. Geht das nicht und kann man nicht zur Arbeit, muss man notfalls einen Tag Urlaub nehmen. „Das Wegerisiko trägt der Arbeitnehmer“, sagt der Berliner Arbeitsrechtsanwalt Dietmar Müller-Boruttau.