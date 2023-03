Neues Diesel-Urteil des EuGH Richter machen Weg für neue Klagen frei

Verbraucheranwälte sprechen von einem „Sensationsurteil“, der Autobauer Mercedes hofft, dass sich die deutschen Gerichte von dem neuen Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) nicht beeinflussen lassen. Doch das ist eher unwahrscheinlich. Denn die europäischen Richter haben am Dienstag in ihrer Entscheidung zum Thermofenster (Az: C-100/21) die bisherige Rechtsprechnung des Bundesgerichthofs über den Haufen geworfen. In mehreren Verfahren gegen Mercedes hatten die höchsten deutschen Richter bisher Schadensersatzansprüche wegen des Thermofensters abgelehnt. Anders als in der Betrugssoftware im VW-Dieselskandal sah der Bundesgerichtshof im Fall der Abgastechnik keine vorsätzliche sittenwidrige Täuschung der Käufer, sondern höchstens Fahrlässigkeit. Das reiche aber nicht für Schadensersatz.

