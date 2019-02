Die Ukraine hat das Ziel eines Beitritts zur Europäischen Union und zum Militärbündnis Nato in die Verfassung aufgenommen. Im Parlament stimmte am Donnerstag eine deutliche Mehrheit der Abgeordneten für die Änderung. Präsident Petro Poroschenko sprach vor der Abstimmung von einem „historischen Tag“.

„Es ist sehr wichtig, dass es bei der Nato um die Sicherheit geht. Die Sicherheit, nicht nur die militärische“, betonte der 53-Jährige. „Sondern dabei geht es um die Sicherheit der Bürger - die Sicherheit auf den Straßen, den Schutz der verfassungsmäßigen Rechte und Freiheiten der Bürger, Rechtssicherheit.“

Poroschenko will mit der Novelle auch seine Wiederwahl als Präsident sichern. Der Wahlgang ist für den 31. März geplant. Umfragen zufolge muss er um den Einzug in die erwartete Stichwahl bangen. Bisher wurde in der Ukraine eine Rekordzahl von 37 Kandidaten registriert.

In der Ostukraine kämpfen seit knapp fünf Jahren Regierungstruppen gegen von Russland unterstützte Separatisten. Zudem hatte Moskau 2014 die Halbinsel Krim annektiert. Aufgrund des ungelösten Konflikts gilt ein Nato-Beitritt als wenig wahrscheinlich. (dpa)