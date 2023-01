Sechster Rückgang in Folge US-Inflationsrate fällt auf 6,5 Prozent

Die Inflation in den Vereinigten Staaten ist vor dem Jahreswechsel deutlich zurückgegangen. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen fiel im Dezember auf 6,5 von 7,1 Prozent im November, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte.

Von Reuters befragte Experten hatten mit 6,5 Prozent gerechnet. Es ist bereits der sechste Rückgang in Folge und nährt die Hoffnungen, dass die Inflationswelle abebbt.

Dennoch liegt die Teuerungsrate noch weit über dem Ziel der Notenbank Fed von 2,0 Prozent. Diese erhöhte den Leitzins im Dezember um einen halben Prozentpunkt - auf die neue Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Die Währungshüter sehen mittlerweile erhebliche Fortschritte beim Eindämmen des Preisauftriebs und wollen einen weniger aggressiven Kurs steuern. (Reuters)

