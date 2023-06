Rauch aus Kanada erreicht Europa Rekord-Emissionen durch Waldbrände in Nordamerika

Die Emissionen der Waldbrände, die seit Mai in Kanada wüten, haben nach Schätzungen des europäischen Erdbeobachtungsprogramms „Copernicus“ bis zum 26. Juni zu einem Jahresrekord von insgesamt rund 160 Megatonnen Kohlenstoffemissionen geführt. Als Referenz dafür dienten Daten der letzten 21 Jahre.

Der Rauch dieser Brände habe zu einer deutlichen Verschlechterung der Luftqualität in ganz Nordamerika geführt und sei ab der zweiten Juniwoche sogar über den Atlantik bis an die europäischen Küsten vorgedrungen, teilte Copernicus am Dienstag mit. Der Rauch hat in diesen Tagen nun Portugal, Nordspanien und Irland erreicht.

Eine weitere Zunahme der Intensität der Waldbrände in Quebec und Ontario in der vergangenen Woche (21.-22. Juni) hatte demnach zu einem „besonders intensiven Ferntransport“ von Rauch über den Nordatlantik und nach Europa geführt, desen Höhepunkt zwischen dem 26. und 29. Juni liegen soll. Grundlage für die Prognose ist die globale CAMS-Vorhersage (Copernicus Atmosphere Monitoring Service) organischer Substanz bei einer optischen Tiefe von 550 Nanometern.

Rot gefärbte Sonnenuntergänge

Der Rauch enthielt demnach hohe Konzentrationen von Aerosolen und Kohlenmonoxid. Wenn Rauch über solche Entfernungen transportiert wird, neigt er dazu, sich in höheren Luftschichten auszubreiten. Dort ist die atmosphärische Lebensdauer von Luftschadstoffen länger, so Copernicus. Es wird aber erwartet, dass der Rauch den Himmel dunstig erscheinen lässt und Sonnenuntergänge rot bzw. orange färbt.

Die Rauchfahne der Waldbrände in Kanada ist in Europa angekommen. © Grafik: Tagesspiegel/Schuber/Quelle: AFP, NOAA, Risikokarte nach Satellitenbildern vom 25. Juni 2023

Die Copernicus-Experten gehen nicht davon aus, dass die Rauchfahnen einen signifikanten Einfluss auf die Luftqualität in Europa haben werden. „Die CAMS-Vorhersagen für die Feinstaubkonzentration an der Oberfläche, die zu lokalen Luftverschmutzungsquellen beitragen könnten, werden genau überwacht, falls sie sich ändern“, so Copernicus.

„Unsere Überwachung des Ausmaßes und der Langlebigkeit der Emissionen von Waldbränden in ganz Kanada seit Anfang Mai hat gezeigt, wie ungewöhnlich sie im Vergleich zu den zwei Jahrzehnten unserer Daten sind“, erklärte Mark Parrington, leitender Wissenschaftler am CAMS. Er fügte hinzu, dass der derzeitige weiträumige Transport von Rauch nicht ungewöhnlich sei und keine signifikanten Auswirkungen auf die Oberflächenluftqualität in Europa haben dürfte.

„Aber die Tatsache, dass die optische Tiefe von Aerosolen und anderen Schadstoffen, die mit der Wolke verbunden sind, so hoch ist, wenn sie diese Seite des Atlantiks erreicht, ist ein deutliches Zeichen für die Intensität der Brände“.

Der Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) hat den Rauchtransport sowie die Intensität und die geschätzten Emissionen der Waldbrände überwacht.