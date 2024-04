Über Kontakt mit Milchkühen angesteckt Zum zweiten Mal erkrankt ein Mensch in den USA an Vogelgrippe

In den USA ist zum zweiten Mal ein Mensch nachweislich an der Vogelgrippe erkrankt. Die US-Gesundheitsbehörde CDC teilte am Montag mit, die betroffene Person habe sich über den Kontakt mit Milchkühen angesteckt. Der Patient leide lediglich an geröteten Augen, was mit einer Bindehautentzündung zusammenhängen könne. Er werde mit dem gegen diese Grippe eingesetzten antiviralen Medikament behandelt und befinde sich bereits auf dem Weg der Besserung.

Weiter erklärte die CDC, die Gefahr für die US-Bevölkerung durch die Vogelgrippe bleibe gering, die Infektion wirke sich auf die Risikoeinschätzung der Behörde nicht aus.

Die Situation ist sowohl aus veterinär- als auch aus humanmedizinischer Sicht besorgniserregend und muss genau verfolgt werden. Isabella Eckerle, Ko-Leiterin des Zentrums für neuartige Viruserkrankungen an der Universitätsklinik Genf (Schweiz).

„Hoffentlich gibt es bald weitere Informationen und entsprechende Maßnahmen aus den betroffenen Betrieben“, kommentierte die deutsche Virologin Isabella Eckerle den US-Fall auf „X“. Es sei ein weiteres Beispiel dafür, wie Nutztiere als Zwischenwirt fungieren. „Wir sollten auch in Europa Kühe testen, um zu verstehen, wie weit verbreitet solche Infektionen sind.“

Das bedeute nicht, dass es zu einem Ausbruch kommen wird. Das Vogelgrippe-Virus H5N1 werde nicht von Mensch zu Mensch übertragen. Aber infizierte Kühe würden das Risiko aufgrund des engeren Kontakts zwischen Mensch und Tier erhöhen. „Dennoch ist die Situation sowohl aus veterinär- als auch aus humanmedizinischer Sicht besorgniserregend und muss genau verfolgt werden“, so Eckerle auf „X“ weiter.

Tote Wildvögel auf US-Bauernhöfen entdeckt

Das US-Landwirtschaftsministerium meldete vergangene Woche, dass die Krankheit vor allem bei älteren Kühen in den Bundesstaaten Texas, Kansas und New Mexico aufgetreten sei und etwa dazu geführt habe, dass diese weniger Appetit hatten und weniger Milch gaben. Wahrscheinlich seien die Kühe von Wildvögeln angesteckt worden. Tote Wildvögel seien auf einigen der betroffenen Bauernhöfe gefunden worden.

Auch in einigen unpasteurisierten Milchproben sei der Erreger entdeckt worden. Die Situation werde derzeit untersucht, hieß es vom Landwirtschaftsministerium. Zunächst gab es keine Angaben darüber, ob die Kühe sich den Erreger auch gegenseitig weitergaben.

Derzeit grassiert die größte je dokumentierte Vogelgrippewelle, die sich über mehrere Erdteile erstreckt. Das Virus H5N1 war zuletzt nicht nur bei Vögeln, sondern auch bei Säugetieren wie Füchsen, Ottern und Bären festgestellt worden. Diese Befunde könnten bedeuten, dass auch Menschen gefährdet sein könnten.

Die erste Infektion eines Menschen in den USA war im Jahr 2022 im Bundesstaat Colorado erfolgt, der damals betroffene Patient hatte sich über den Kontakt mit Geflügel infiziert. (AFP, dpa, mica)