Zwei Personen verletzt Unfall mit sechs Autos in Potsdam-Babelsberg

Sechs Autos sind am Mittwochabend auf der Nuthestraße in Babelsberg ineinander gekracht. Nach Darstellung der Polizei wollten auf der stadteinwärts führenden Fahrbahn zwei Autos hintereinander an der Abfahrt Horstweg abbiegen. Aus noch ungeklärter Ursache sei dann ein weiteres Auto den beiden Fahrzeugen von hinten aufgefahren. Die Fahrzeuge gerieten laut Polizei ins Schleudern, das hintere Auto prallte gegen die Leitplanke und die anderen beiden PKW.

Nachdem die drei ersten Unfallautos zum Stehen gekommen sind, bremste ein weiterer Autofahrer ab, um eine Kollision zu vermeiden. Dies ist zwar laut Polizei gelungen, doch ein weiteres Auto fuhr diesem Fahrzeug wiederum auf. Der Fahrer, der noch rechtzeitig gebremst hatte, wurde laut Polizei somit auch auf die ersten drei Unfallautos aufgeschoben. Danach stieß ein sechstes Auto in die Unfall-Kolonne. Laut Polizei habe der Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen können.

Der 45-jährige Fahrer des letzten Unfallautos und seine Beifahrerin sind bei dem Zusammenstoß leicht verletzt worden. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 50.000 Euro. Drei der beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.