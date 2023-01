4500 Nachbarn und zwei neue Straßen für Berlin So sollen die Straßen im „Havelufer-Quartier“ heißen

Jetzt spitzen bitte nicht nur Berliner Taxifahrer die Ohren: Spandau bekommt zwei neue Straßennamen, diesmal in Hakenfelde – im Neubaugebiet am Carossa-Quartier (das unter dem Namen „Havelufer-Quartier“ vermarktet wird). 1800 Wohnungen werden bis 2025 zwischen dem gelben Uhrenturm und der Havel im Spandauer Ortsteil Hakenfelde hochgezogen. Macht 4500 neue Nachbarn. Mittenmang: zwei neue Straßen. „Die zwei neu herzustellenden privaten Erschließungsstraßen abzweigend von der Straße Am Maselakepark werden in

a) Meta-London-Straße

b) Marius-Carpentier-Straße

benannt“, heißt es im ganz aktuellen Amtsblatt, das ich für den Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel stets sichte. Die Benennung soll am 11. März 2023 wirksam werden, wenn nicht noch in den nächsten Tagen irgendjemand klagt.

Die Geschichte der Namensgeber ist eng verbunden mit dem Ort. Meta London war Verkaufsleiterin eines Feinwäsche- und Stickereigeschäfts am Kurfürstendamm – und sie war Jüdin. Als die Nazis an die Macht kamen, wurde sie erniedrigt und gezwungen, bei Siemens und Halske im Luftfahrtgerätewerk in Hakenfelde zu schuften. 1943 wurde sie ins KZ verschleppt, erkrankte und starb 1945 kurz nach Kriegsende im Alter von nur 40 Jahren. Quelle: www.stolpersteine-berlin.de

Wahrzeichen: der Uhrenturm des Carossa-Quartiers. © Imago

Marius Carpentier, nach dem die zweite Straße benannt wird, stammt aus Frankreich und musste ebenfalls im Luftfahrtgerätewerk in Hakenfelde arbeiten. Er wehrte sich und kam wegen „Arbeitsverweigerung und häufigen Fehlens“ in Haft. Weil er 1943 in einem Bombenhaus Gegenstände gestohlen haben soll, wurde er wegen „Plünderung“ einfach hingerichtet. Quelle: www.gedenkstaette-ploetzensee.de

Erst im Spätherbst hatte der Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel über fünf neue Straßennamen in Spandau berichtet, u.a. den Erna-Koschwitz-Weg, die Heinrich-Hertz-Straße und die Elsa-Neumann-Straße: hier die ganze Geschichte online im Tagesspiegel.

Hier mehr Nachrichten aus Spandau

Sie wollen mehr aus Spandau lesen? Gerne. Dann empfehlen wir Ihnen unseren Spandau-Newsletter, in dem wir Ihnen exklusive Bezirksnachrichten bieten, Kiez-Debatten aufgreifen, viele Termine und Tipps nennen. Einmal pro Woche und kostenlos - und für jeden Berliner Bezirk - unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier die Themen im aktuellen Spandau-Newsletter.

500 neue muslimische Gräber in Gatow : Die Notlösung im Streit um die Zauneidechsen verschiebt das Problem nur um wenige Monate - der Stadtrat spricht im Newsletter.

: Die Notlösung im Streit um die Zauneidechsen verschiebt das Problem nur um wenige Monate - der Stadtrat spricht im Newsletter. Florida-Eis-Boss spricht im Newsletter über Ellipse und Umbau in der Mutterfiliale

spricht im Newsletter über Ellipse und Umbau in der Mutterfiliale Neue Kantorin des Johannesstifts spricht im Newsletter über den guten und schlechten Sound von Spandau (und 3 klasse Kulturtipps!)

spricht im Newsletter über den guten und schlechten Sound von Spandau (und 3 klasse Kulturtipps!) Endlich Licht unter der finstren Bahnbrücke am Altstadt-Ufer: Stadtrat nennt im Newsletter die Details.

am Altstadt-Ufer: Stadtrat nennt im Newsletter die Details. Wochenmarkt Kladow : Stadtrat kündigt im Newsletter neuen Anlauf an

: Stadtrat kündigt im Newsletter neuen Anlauf an Ärger um fünf (!) Meter hohe Rhenania-Brücke in Haselhorst - Stadtrat zeigt im Newsletter erste Skizze

in Haselhorst - Stadtrat zeigt im Newsletter erste Skizze „ Spandau wird Pilotbezirk für E-Auto -Ladelaternen“: Das Interview mit dem Stadtrat im Newsletter

-Ladelaternen“: Das Interview mit dem Stadtrat im Newsletter Uferweg hinter der Zitadelle wird endlich eröffnet

wird endlich eröffnet Buga ans Havelufer? So reagieren die anderen Parteien auf die FDP-Idee

So reagieren die anderen Parteien auf die FDP-Idee Linke will Kinderkrankenhaus auf alter Briten-Brache

auf alter Briten-Brache AfD-Kandidat verliert zum 13. Mal

verliert zum 13. Mal Keine Würdigung von 100 Jahre Albert Einstein in Spandau? Halt, jetzt gibt es News

in Spandau? Halt, jetzt gibt es News Hakenfelde: Carossa-Viertel bekommt zwei neuen Straßennamen - die Entdeckung ist Thema im Newsletter

bekommt zwei neuen Straßennamen - die Entdeckung ist Thema im Newsletter Schiffswrack vor Kladow : THW soll helfen - doch es gibt ein neues Problem, wie der Newsletter weiß

: THW soll helfen - doch es gibt ein neues Problem, wie der Newsletter weiß Innensenatorin will Polizeiwache im Staaken-Center

im Staaken-Center Dauergerüst am Rathaus : Das Update zur Sanierung der Turmspitze im Newsletter

: Das Update zur Sanierung der Turmspitze im Newsletter Viele Kulturtipps , viele Termine und ein Pfarrer, der sportlich leidet

, viele Termine und ein Pfarrer, der sportlich leidet Senat will Neuendorfer Straße für Autoverkehr schließen und schreibt an Spandau-Newsletter: die wichtigsten Sätze aus dem Brief

und schreibt an Spandau-Newsletter: die wichtigsten Sätze aus dem Brief ...das alles und noch viel mehr lesen Sie im aktuellen Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel: tagesspiegel.de/bezirke.

Zur Startseite