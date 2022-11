500.000 Berliner sollen Stimme nochmals abgeben Diese Wahlkreise sind besonders von einer Wiederholung der Bundestagswahl betroffen

In Berlin sollen nach dem Willen des Deutschen Bundestags rund 500.000 Wahlberechtigte ihre Stimmenabgabe zur Wahl des 20. Deutschen Bundestages wiederholen. Für Donnerstagabend ist ein Beschluss des Parlaments geplant. SPD, Grüne und FDP hatten sich im Wahlprüfungsausschuss des Bundestags bereits am Montag für eine Wahlwiederholung in 431 von insgesamt 2257 Berliner Wahlbezirken ausgesprochen.

In Berlin entspricht ein Wahlbezirk einem Wahllokal. Es gilt als sicher, dass die Ampelfraktionen der Empfehlung ihrer Abgeordneten aus dem Wahlprüfungsausschusses folgen. Wiederholt werden soll sowohl die Erst- als auch die Zweitstimmenabgabe.

Die zwölf Wahlkreise Berlins wären von einer Wahlwiederholung unterschiedlich betroffen. Während in Pankow in 144 von 175 Wahllokalen nochmal abgestimmt werden soll (82,3 Prozent) bewegt sich der Anteil der Wahllokale in den Wahlkreisen Steglitz-Zehlendorf, Neukölln, Spandau/Charlottenburg Nord, Tempelhof-Schöneberg, Marzahn-Hellersdorf, Lichtenberg und Treptow-Köpenick im einstelligen Prozentbereich.

In Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg/Prenzlauer Berg Ost und Reinickendorf soll in 30 bis 40 Prozent der Wahllokale nochmal gewählt werden. In Mitte sind es 17,4 Prozent.

Laut Empfehlungsbeschluss des Wahlprüfungsausschusses waren mit Blick auf die 431 Wahlbezirken zwei Faktoren abzuwägen: einerseits die dokumentierten Wahlfehler sowie die Mandatsrelevanz, andererseits der „Bestandsschutz einer gewählten Volksvertretung“.

Demnach seien in insgesamt 327 Wahllokalen Fehler aufgetreten, die eine Wiederholung notwendig machen. Dies betrifft etwa die zwischenzeitliche Schließung eines Wahllokals oder die Ausgabe falscher Stimmzettel. Da bei Auszählung der Briefwahlstimmen einzelne Wahlbezirke zusammengefasst werden, müsse die Wahl auch in 104 Wahllokalen wiederholt werden, in denen keine schweren Fehler auftraten, weil die sich aufgrund der Verknüpfung bei der Auszählung nicht trennen ließen.

Die Union kritisierte in einer Stellungnahme die Ampel-Entscheidung. „Angesichts der zahlreichen und erheblichen Wahlfehler, die in Berlin unstreitig stattgefunden haben, reicht eine auf einzelne Wahlbezirke beschränkte Wahlwiederholung nicht aus“ heißt es. Der Vorschlag der Koalition sei „weder juristisch überzeugend, noch ist er geeignet, das verloren gegangene Vertrauen in die Korrektheit der parlamentarischen Wahlen in Deutschland und speziell in der Bundeshauptstadt zurückzugewinnen“.

Mehrere Abgeordnete der Union haben angekündigt, dass sie eine Beschwerde vor dem Bundesverfassungsgericht gegen den Beschluss über die Wahlwiederholung begrüßen würden. Berechtigt hierfür sind die Bundestagsfraktionen oder ein Zusammenschluss von mindestens einem Zehntel der Bundestagsabgeordneten. Die Frist für eine Beschwerde beträgt zwei Monate.

Die Union kritisiert auch „eine starke Politisierung des Wahlprüfungsverfahrens“. Tatsächlich gab es über das Ausmaß der Wahlwiederholung lange Streit zwischen SPD, Grünen und FDP. Nach Tagesspiegel-Informationen wollte insbesondere die FDP das Ausmaß der Wiederholung geringhalten, während die SPD für eine breite Wiederholung plädierte.

Während die FDP offenbar einen Mandatsverlust befürchtete, würde die SPD am ehesten von einem besseren Zweitstimmenergebnis profitieren. Der Partei fehlten bei der Bundestagswahl 2021 nur 802 Stimmen für einen 207. Sitz im Deutschen Bundestag.

Allerdings würde dies voraussetzen, dass die Zweitstimmenergebnisse aller anderen Parteien unverändert bleiben. Da eine Wiederholungswahl nur rund 0,8 Prozent aller Wahlberechtigten in Deutschland betreffen würde und mit einer niedrigeren Wahlbeteiligung gerechnet wird, sind Auswirkungen auf die Sitzverteilung im Bundestag eher unwahrscheinlich.

Anders sieht es bei den Direktkandidaten aus. In Reinickendorf betrug der Abstand zwischen der siegreichen Monika Grütters (CDU) und dem Zweitplatzierten Torsten Einstmann (SPD) nur 1,4 Prozentpunkte. In Pankow lagen zwischen dem Grünen Stefan Gelbhaar und dem SPD-Mann Klaus Mindrup vier Prozentpunkte – allerdings soll hier in über 80 Prozent der Wahllokale neu gewählt werden.

