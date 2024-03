In Berlin-Hermsdorf haben Klimaaktivisten die Luft aus mindestens 30 Autos gelassen. Das bestätigte ein Sprecher der Berliner Polizei. Die Fahrzeughalter hätten sich ab rund 2 Uhr in der Nacht zu Freitag an die Polizei gewandt, seitdem gingen immer wieder Meldungen ein.

Die Gruppe „Tyre Extinguishers“ (Deutsch: Die Reifenlöscher) hatte sich zuvor auf der Plattform X zu der Aktion bekannt. In dem Beitrag ist das Foto einer Frontscheibe zu sehen, darauf ein Flugblatt mit der Aufschrift: „Achtung: Ihr Spritfesser ist tödlich!“. Laut Angaben der Gruppe sollen 120 SUV in Hermsdorf „getroffen“ worden sein.

Die Polizei konnte diese Zahl nicht bestätigen. Da die bislang betroffenen Autos jedoch alle von den Haltern gemeldet wurden, sei mit weiteren Fällen zu rechnen. Einsatzkräfte im Großbereich Hermsdorf achteten verstärkt auf platte Reifen und würden im Verdachtsfall Kontakt mit den Fahrzeughaltern aufnehmen, sagte der Sprecher.

Nicht alle betroffenen Autos seien SUV gewesen, auch sei nicht in allen Fällen ein entsprechendes Bekennerschreiben gefunden worden, teilte die Polizei mit. Die „Tyre Extinguishers“ waren in der Vergangenheit immer wieder mit derartigen Aktionen aufgefallen, besonders im Berliner Südwesten.

Bis Januar 2024 waren bei der Berliner Polizei 1337 Anzeigen dazu eingegangen. Im Jahr 2022 sammelte die Polizei 336 Strafanzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung an Autos mit dem Merkmal „Reifenluft ablassen“ und der Begründung „Klimaschutz“. 2023 waren es dann bis zum 15. Dezember 1001 entsprechende Anzeigen, wie der Senat auf eine CDU-Anfrage antwortete.

Nach der Polizeistatistik traf es in häufigen Fällen die Autos der bekannten großen Hersteller Mercedes (173), BMW (171), VW (127), Volvo (106), Audi (95) und Ford (66). Aber auch alle anderen Marken erwischt es ab und zu, in der Statistik tauchen auch italienische Sportwagenfirmen und englische Luxus-Limousinen auf. (mit dpa)