An den Haaren aus Auto gezogen 33-Jähriger greift Frau in Berlin-Pankow an

Eine Frau ist beim Parken in Heinersdorf (Berlin-Pankow) in ihrem Auto überfallen worden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, soll ein ihr unbekannter Mann am Donnerstag zunächst versucht haben, auf der Beifahrerseite einzusteigen. Die Tür war jedoch verriegelt. Der Mann soll mehrfach gegen die Tür getreten und dann die Frau auf der Fahrerseite an den Haaren aus ihrem Auto gezogen haben. Daraufhin soll er selbst in den Wagen gestiegen sein.

Anwohnern sei es gelungen, den 33-Jährigen am Wegfahren zu hindern und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten, hieß es. Den Beamten sagte der Mann, er stehe unter Drogeneinfluss. Die Ermittlungen gegen den 33-Jährigen dauern an. (dpa)