Angriff mit Molotow-Cocktail und Schlagstöcken Trio schlägt an Berliner Späti auf zwei Männer ein

Bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Spandau sind am Sonntagnachmittag zwei Männer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Montag mit. Dabei attackierte ein Trio bestehend aus zwei Männern und einer Frau einen 45-Jährigen vor einem Spätkauf. Sie waren mit Schlagstöcken und Molotowcocktails bewaffnet.

Außer, dass die drei Personen zahlenmäßig überlegen waren, schlug ein Mann aus der Gruppe zusätzlich mit einem Schlagstock auf den Kopf des Opfers ein. Die beteiligte Frau soll währenddessen einen Molotow-Cocktail in Richtung des Spätkaufs geworfen haben. Das Geschoss sei jedoch auf dem Boden zerbrochen, teilte die Polizei mit.

Als daraufhin ein 21-Jähriger aus dem Laden gekommen und dem verletzten Opfer helfen wollte, schlug einer der Tatverdächtigen dem Mann ebenfalls mit einem Schlagstock auf den Kopf. Mehrere Personen eilten herbei, das Trio ergriff die Flucht.

Zwei Tatverdächtige gefasst

Nach eigenen Angaben konnten Einsatzkräfte der Berliner Polizei kurz darauf einen Mann sowie eine Frau im Alter von 41 Jahren vorläufig festnehmen. Die beiden Personen stehen unter Tatverdacht.

Außerdem haben die Ermittler das Fahrzeug eines Verdächtigen feststellen können und erwirkten kurzerhand einen richterlichen Beschluss für das Auto. In dem Fahrzeug befanden sich zwei weitere Molotowcocktails. In der Nähe des Tatorts konnten die Beamten zwei Schlagstöcke sicherstellen.

Die Tatverdächtige wurde mit Hüftschmerzen in ein Krankenhaus gebracht. Der verbliebene verdächtige Mann konnte nach Polizeiangaben unerkannt flüchten. Die beiden verletzten Opfer mussten mit ihren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei laufen.