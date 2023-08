Aus 1000 Teilen wird Berlin Dieses neue Puzzle ist eine Hommage an die Hauptstadt

Dass Berlin so grün ist, mag Jay Daniel Wright am meisten an der Stadt. In Kooperation mit der Puzzle-Marke Sundays hat der Illustrator ein Berlin-Puzzle entworfen: Es ist die erste Zusammenarbeit von Wright mit dem Unternehmen. Und weil der Künstler das Stadtgrün so liebt, dominiert die Farbe Grün selbstverständlich das Motiv.

Wright waren aber noch andere Dinge wichtig beim Designen des Puzzles: Es soll die Unterschiedlichkeit der Stadtbewohner zeigen, ihre Essgewohnheiten und ihre Outfits. Was Ur-Berliner und Touristen in der Hauptstadt unternehmen und auch, wie sie ticken. Die Warteschlange vorm Club und die Daydrinker vor dem Späti stehen auf einer saftigen Wiese. Hundehalter, E-Scooter-Fahrer und ein Grillwalker sind auf dem Bild ebenfalls unterwegs.

Bekannt ist Wright für seine kunterbunten, fast niedlichen Zeichnungen. Dadurch wirkt das Motiv unbeschwert und sehr kinderfreundlich, was es zu einem geeigneten Familienpuzzle macht. Der Fahrer der U1 lacht hier fröhlich, zwischen den Häusern herrscht reges Treiben und selbst dem mit dem Besenstiel an die Decke stoßenden, verärgerten Nachbarn kann man kaum böse sein.

Lebendige Farben und süße Details

Die beiden Gründerinnen des Berliner Puzzle-Unternehmens Sundays, Ruth Bartlett und Mary Scherpe, legen den Fokus bei ihren Produkten auf lebendige Farben und süße Details. In ihrem Freund Jay Daniel Wright haben sie einen geeigneten Künstler gefunden, der ganz bewusst ein paar gängige Klischees, aber auch persönliche Wahrnehmungen in das Berlin-Puzzle einfließen ließ. So spricht es ganz unterschiedliche Berliner und auch Berlin-Interessierte an: In dem quirligen Motiv kann sich jeder irgendwo wiederfinden.

Neben dem Design spielt auch Nachhaltigkeit eine Rolle für die Sundays-Gründerinnen: Entworfen werden die Puzzles in Berlin und hergestellt in einer Druckerei in Baden-Württemberg. Auf Lager gibt es keine, sondern jede Bestellung wird auf Abruf produziert und von der Druckerei aus verschickt, was einige Transporte einspart. Und wer stolz auf sein fertiggestelltes Puzzle ist, kann es sich auch an die Wand hängen – dafür ist das farbenfrohe Design definitiv geeignet.