Aus für 2000 Wohnungen auf dem Zentralen Festplatz Jetzt stoppt auch Giffey ein Berliner Wohnungsbau-Großprojekt

Bis zu 2000 Wohnungen sollen auf dem Zentralen Festplatz in Wedding entstehen. Doch nun hat die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) das Großprojekt eigenständig abgesagt. „Eine Nutzung als möglicher Wohnungsbaustandort wurde vom Senat verworfen“, teilte Giffey nach Tagesspiegel-Informationen dem Schaustellerverband Berlin persönlich diese Woche in einem Brief mit.

Grund sei demnach, dass in der Vergangenheit bereits andere Flächen für Volksfeste in Berlin verloren gegangen seien. Der Erhalt des Zentralen Festplatzes als Standort sei daher umso wichtiger. Zunächst hatte die „B.Z.“ berichtet.

Giffey wendet sich damit ab von den Plänen der rot-grün-roten Koalition, auf dem Areal ein neues Wohnquartier zu errichten. Darauf hatten sich SPD, Grüne und Linke im Koalitionsvertrag verständigt. Die Stadtentwicklungsverwaltung bekräftigte die Pläne im vergangenen Herbst und ermittelte für das Gelände ein Wohnungspotenzial von 1500 bis 2000 Wohnungen.

Es ist nicht von unserem Haus aus gesteuert worden, sondern aus der Senatskanzlei. Martin Pallgen, Sprecher der Stadtentwicklungsverwaltung

Nun rückt die Senatskanzlei von diesem Vorhaben ab – offenbar ohne fachliche Beteiligung des Hauses von Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD). „Es gab Gespräche zwischen der Regierenden Bürgermeisterin und dem Schaustellerverband, in die wir nicht eingebunden waren“, sagte der Sprecher der Stadtentwicklungsverwaltung Martin Pallgen. Die Absage der Bebauungspläne sei „nicht von unserem Haus aus gesteuert worden, sondern aus der Senatskanzlei“.

Pallgen verteidigte die Entscheidung, auf eine Wohnungsbebauung des dem Bezirk Mitte gehörenden Geländes an der Grenze zwischen Wedding und Tegel zu verzichten. „Irgendwo wahllos Wohnungsbau hinzusetzen, ohne dass man zuvor für eine adäquate ÖPNV-Anbindung gesorgt hat, macht keinen Sinn.“ Zudem laufe der Vertrag mit dem Schaustellerverband noch bis 2028. Erst danach könne das Gelände auf Altlasten hin untersucht werden.

Grüne-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch kritisierte die Absage an den Wohnungsbaustandort. „Es versteht kein Mensch mehr, warum die SPD ihre Wohnungsbauziele verfehlt und jetzt den Bau von 2000 Wohnungen verhindert.“

Das widerspricht dem Ziel, preiswerten Wohnraum zu schaffen. Bettina Jarasch, Grüne-Spitzenkandidatin

Es sei nicht nachvollziehbar, warum diese komplett versiegelte Fläche nicht mehr genutzt werden sollte. „Das widerspricht dem Ziel, preiswerten Wohnraum zu schaffen“, sagte Jarasch. Zudem habe sich auch der Bezirk für den Wohnungsbau auf dem Festplatz ausgesprochen.

Giffeys Ankündigung verwundert auch deshalb, weil sie sich selbst zum Wohnungsbau auf stadteigenen Freiflächen ganz anders geäußert hatte. Als es um Zweifel von Linken und Grünen an der Bebauung der Elisabeth-Aue in Pankow und Späthfelde in Treptow-Köpenick ging, warf die Regierende den Koalitionspartnern „Zukunftsverweigerung“ vor.

„Das Verhindern von Wohnungsneubau ist nicht progressiv, sondern rückwärtsgewandt und wirklichkeitsfern“, sagte Giffey dem Tagesspiegel dazu im Januar. Das gelte gerade in einer wachsenden Stadt wie Berlin.

