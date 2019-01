Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr hat angeregt, die Offenhaltung des Berliner Flughafens Tegel nochmals zu prüfen. Er begründete seine Ansicht mit dem wachsenden Flugverkehr und Zweifeln, ob die Kapazität des Hauptstadtflughafens BER in Schönefeld ausreichen wird, dessen Eröffnung für Oktober 2020 geplant ist. Der Flughafen Tegel soll spätestens ein halbes Jahr später schließen, also im Frühjahr 2021.

Spohr sprach zugleich von „unhaltbaren Zuständen“ in Tegel. „Und wir werden weiterhin keine Ruhe geben, bis diese Situation verbessert wird“, sagte er nach Angaben des Unternehmens am Dienstagabend bei einer Veranstaltung in Berlin. Dies sei vor allem nötig, da das Wachstum im Luftverkehr weitergehen werde und heute noch nicht beurteilt werden könne, ob und wie der neue BER und die umliegende Infrastruktur dieses Wachstum überhaupt aufnehmen könne.

"Unsere Kunden erwarten das"

Deshalb erwarteten „inzwischen unsere Kunden und viele in der Öffentlichkeit zu Recht von allen Beteiligten, dass wir die Frage der Offenhaltung von Tegel mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Luftverkehrs neu bewerten“. Spohr hatte sich bislang öffentlich dafür ausgesprochen, den Berliner Luftverkehr auf den einen Standort Schönefeld zu konzentrieren.

Spohr hatte beim Neujahrskonzert des Konzerns am Dienstagabend laut "Bild" gefordert, eine öffentliche Debatte über die Offenhaltung von TXL zu führen. Demnach kritisierte er außerdem "unhaltbare Zustände" in Tegel wie etwa veraltete Technik bei den Sicherheitskontrollen und Warteschlangen von bis zu hundert Metern. (dpa, AFP)

