Das Wort vom linken Apostel Jakobus macht in Köpenick die Runde

So freute sich Pfarrer Mathias Laminski von der Kirchengemeinde St. Josef in Köpenick zu Beginn der Heiligen Messe unter freiem Himmel sichtlich darüber, was für ein Text für diesen Berliner Superwahlsonntag auf dem Plan stand. Ein Auszug aus dem Brief des Apostels Jakobus. Bei Sonnenschein und schönstem Blick auf den Zusammenfluss von Dahme uns Spree am Rande der Köpenicker Altstadt ging es da um nicht weniger als knallharte Umverteilung und soziale Gerechtigkeit!

„Zufall oder nicht Zufall: Manchmal, denke ich, passt das ineinander und ist nicht Zufall“, unkt der Pfarrer. Man werde in der Lesung „ziemlich drastische und harte Worte“ hören, die der Apostel Jakobus als Missionar an seine Gemeinde schreibt, kündigte er an.

Im Brief des Jakobus heißt es: „Ihr aber, ihr Reichen, weint nur und klagt über das Elend, das über Euch kommen wird. Euer Reichtum verfault und Eure Kleider sind von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber verrostet. Ihr Rost wird als Zeuge gegen euch auftreten und euer Fleisch verzehren wie Feuer. Noch in den letzten Tagen sammelt ihr Schätze. Aber der Lohn der Arbeiter, die eure Felder abgemäht haben, der Lohn, den ihr ihnen vorenthalten habt, schreit zum Himmel; die Klagerufe derer, die eure Ernte eingebracht haben, dringen zu den Ohren des Herrn der himmlischen Heere."

Wenig später, in seiner Predigt, machte sich Laminski an die Interpretation des Textes. Er glaube, die meisten, die wirklich sehr sehr viel Geld hätten, würden am Ende denken, das könnten sie alles mitnehmen in den Himmel. „Der Brief ermahnt: Dem ist nicht so. Alles was man meint, zu haben, zu besitzen, wird man nicht mitnehmen können eines Tages.“

Jakobus habe sagen wollen: Reichtum sei nicht schlimm. Aber eine schon damals verbreitete Hartherzigkeit. „Da gab‘s die unten und dann gab‘s die oben. Und die oben wollten einfach nicht teilen.“ Es sei das Markenzeichen der christlichen Gemeinden gewesen, dass sie miteinander teilten, dass die, die mehr hatten, auch gaben.

Man solle sich stets umschauen, riet Laminski. Es sei wichtig, offenen Ohren und Augen und ein offenes Herz zu haben. Wo gebe es Armut? „Das heißt nicht gleich immer materielle Armut“, schränkte der Pfarrer Laminski ein. Es gehe auch um Einsamkeit, Frustration, Depression, Schwierigkeiten in der Seele. Man soll nicht wie ein Egoist immer sammeln, sondern Scheuklappen ablegen und sehen, was um einen herum passiert.



Bei der Bundestagswahl 2017 gingen 25,1 Prozent der Zweitstimmen im Bezirk Treptow-Köpenick an die Linke, die damit CDU, AfD und SPD hinter sich ließ. Das Direktmandat errang mit knapp 40 Prozent der Stimmen der Linke Gregor Gysi.