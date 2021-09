Saleh warnt vor rechtlichem Scheitern bei Enteignungen

SPD-Fraktionschef Raed Saleh hat Zweifel geäußert, ob der Volksentscheid zur Enteignung großer Wohnungsunternehmen in Berlin umsetzbar ist. „Wir sind von der Haltung her gegen das Volksbegehren“, sagte Saleh in der Fernsehsendung „rbb spezial: Ihre Wahl - Wer regiert Berlin?“ am Dienstagabend. „Weil es zu teuer ist, weil es rechtlich schwierig ist, weil es auch nicht umsetzbar ist, weil es einfach falsch wäre“, sagte der SPD-Landesvorsitzende. „Wir haben auch gesagt, wenn das Votum der Berlinerinnen und Berliner kommt, und es kam ein Votum von 56 Prozent, dann muss man respektvoll mit diesem Votum umgehen.“

Das bedeute, man müsse es prüfen, auch in rechtlicher Hinsicht. „Ich habe große Zweifel daran - und das bestätigen ja auch viele Gutachter –, dass es ganz einfach umzusetzen ist“, sagte Saleh. „Und was wir nicht machen können, ist, uns auf einen Weg zu begeben, der rechtlich am Ende scheitert.“

Die SPD hatte sich im Wahlkampf gegen Enteignungen ausgesprochen, die Linke ist dafür, die Grünen sehen darin nur ein letztes Mittel. Am Freitag beginnen nach der Abgeordnetenhauswahl am Sonntag die Sondierungsgespräche. Die Frage, wie mit dem Volksentscheid umzugehen ist, dürfte bei den Gesprächen eine wichtige Rolle spielen.

Grünen-Fraktionschefin Antje Kapek sagte im RBB, die Parteien "kommen an dem Votum des Volkes mit über 50 Prozent nicht vorbei". Man müsse den "brennenden Wohnungsmarkt" in den Griff bekommen. Sie sagte außerdem: "Ich bin mir relativ sicher, dass die künftige Koalition in irgendeiner Form zu einem wohnungspolitischen Paket kommen muss, das natürlich auch einen Umgang mit diesem Volksentscheid definiert."

Linken-Fraktionschefin Anne Helm sprach von einem "überragenden Ergebnis". "So viel Zustimmung für dieses Volksbegehren hat hier niemand von uns in der Bevölkerung erreichen können und das ist, glaube ich, erst mal zu respektieren". Und weiter: "Das ist nicht nur unsere Aufgabe, das umzusetzen, sondern die aller demokratischen Parteien".



Helm erklärte auch: "Sicherlich ist das nicht die einzige Antwort auf die Mietenproblematik, die wir insgesamt haben, da müssen wir sicherlich in zukünftigen Gesprächen auch in anderen Bereichen und was andere Instrumente angeht miteinander Vereinbarungen treffen, das ist damit nicht gelöst, aber dennoch gehe ich davon aus, dass alle Beteiligten sich darauf verständigen müssen, dieses Votum zu respektieren und erfolgreich umzusetzen." (mit dpa)