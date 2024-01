Berliner Tebe-Stadion wird aufgewertet Mommsenstadion soll Trainingsstätte für Fußball-EM 2024 werden – und fit für die Dritte Liga

Das Mommsenstadion in Charlottenburg-Wilmersdorf soll noch vor dem Beginn der Fußball-EM in diesem Jahr den daran teilnehmenden Mannschaften zur Verfügung stehen – als Trainingsstätte. Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport habe sich mit dem Bezirk darauf geeinigt, teilte die Pressestelle der Senatsinnenverwaltung am Donnerstagabend mit. Auf dem Stadion im Ortsteil Westend ist der Fußball-Traditionsclub Tennis Borussia (Tebe) beheimatet.

Das Mommsenstadion soll künftig außerdem Austragungsort für Spiele der Drittligisten werden, und das ebenfalls schon zeitnah: ab der Saison 2024/25. Bis dahin sollten alle dafür vorgesehenen Lizenzauflagen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) erfüllt sein, hieß es weiter. Damit werde die „erforderliche Ertüchtigung der Sportstätte direkt weitergedacht“.

Darauf haben sich den Angaben zufolge Bezirk und Senatsinnenverwaltung bereits am vergangenen Freitag in einem Memorandum verständigt, das an diesem Donnerstag unterzeichnet wurde. Darin seien auch weitere Schritte verankert, die „parallel umgesetzt“ werden und sich auf die angestammten Vereine „nachhaltig positiv“ auswirken sollten, hieß es in der Mitteilung.

Die Kosten trägt laut der Senatsinnenverwaltung das Land Berlin. Die Haushaltsmittel seien eingeplant und verfügbar, sodass die Maßnahmen „zügig umgesetzt werden“ könnten, hieß es weiter. Spätestens im Mai 2024 soll das Training im Mommsenstadion auf neuem Grün stattfinden, denn: Um den Vorgaben der Uefa zu entsprechen, muss der Rasen im Stadion ausgetauscht werden.