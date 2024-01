Wann kann er wieder für Hertha BSC spielen? Fabian Reese ist zurück – aber noch längst nicht da

Die erste gute Nachricht gab es am vergangenen Sonntag, beim Trauerspiel von Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf. Fabian Reese, der sich schon zu einer Art Phantom dematerialisiert zu haben schien, war zurück im Olympiastadion.

Sechs Wochen, nachdem er zuletzt für den Berliner Fußball-Zweitligisten zum Einsatz gekommen war, tauchte er erstmals wieder in der Öffentlichkeit auf. Reese saß neben seiner Freundin auf der Tribüne.

Die zweite gute Nachricht gab es am Dienstag, als Herthas Profis im Anlauf auf das Auswärtsspiel bei Wehen Wiesbaden (Samstag, 13 Uhr) erstmals trainierten. Reese war zwar weiterhin nicht auf dem Platz, doch Herthas Medienabteilung konnte zur selben Zeit „Good News“ vermelden: Der Offensivspieler trainiere derzeit individuell.

„Die Werte von Fabi Reese haben sich deutlich verbessert“, teilte der Klub mit, „und wir sind optimistisch, dass er zeitnah wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren kann.“

19 Torbeteiligungen verzeichnete Reese in 19 Pflichtspielen für Hertha BSC

Die Nachricht ließ einige Fans ganz wuschig werden – vor allem mit Blick auf die kommende Woche, die für den weiteren Verlauf der Saison und die Stimmung rund um Hertha eine herausragende Bedeutung hat. Am kommenden Mittwoch empfangen die Berliner im Olympiastadion den Ligakonkurrenten Kaiserslautern im Viertelfinale des DFB-Pokals; drei Tage darauf gastiert der Hamburger SV, der Tabellendritte der Zweiten Liga, bei Hertha.

Die ärztlichen Bulletins zu Reese werden auch in der HSV-Bubble mit großem Interesse zur Kenntnis genommen. Kein Wunder: Als die Hamburger Ende des vergangenen Jahres im Pokal-Achtelfinale in Berlin antraten, war der Angreifer der herausragende Mann des Abends. Zwei der drei Tore seiner Mannschaft erzielte er selbst, das dritte bereitete er vor; zudem trat er als letzter Spieler im Elfmeterschießen an – und schoss Hertha ins Viertelfinale.

Herthas Galionsfigur. In der Vorrunde waren die Berliner in hohem Maße von der individuellen Klasse Reeses abhängig. © IMAGO/kolbert-press

Es war Reeses bisher letzter großer Auftritt. Drei Tage später, gegen Kaiserslautern, wurde er zunächst geschont und erst zur zweiten Hälfte eingewechselt. Am letzten Spieltag der Vorrunde dann fehlte er – wegen eines Infekts, wie es zunächst hieß. Inzwischen ist durchgesickert, dass Reese an Corona erkrankt war.

Der 26-Jährige hat nicht nur den Trainingsauftakt Anfang Januar verpasst, sondern auch das Trainingslager in Spanien und den Rückrundenauftakt gegen Düsseldorf. Hertha war bei Aussagen zu Reeses Gesundheitszustand auffallend defensiv, sprach nur vage von schlechten Werten. Noch unmittelbar vor dem Spiel gegen Düsseldorf hat Sportdirektor Benjamin Weber gesagt: „Derzeit können und möchten wir keine Prognose abgeben.“

Die Hoffnung, dass es bei Reese nun doch schneller geht als befürchtet, ist verständlich – aber eher unrealistisch. Wenn die Bundesligaprofis im Sommer vier Wochen Urlaub haben, sind sie angehalten, sich individuell fit zu halten, nach Trainingsplänen, die ihnen vom Verein mitgegeben werden. Reese hatte seit Mitte Dezember absolutes Sportverbot und deswegen fünf Wochen überhaupt nichts gemacht.

Dass er seinen Rückstand innerhalb weniger Tage aufholt und schon bei den wichtigen Spielen in der kommenden Woche eine Option für Trainer Pal Dardai sein könnte, ist nach menschlichem Ermessen ausgeschlossen. Die ersten Einheiten nach der langen Pause haben Reese erkennbar angestrengt. Intern gehen sie bei Hertha davon aus, dass es noch zwei bis drei Wochen dauert, bis er wieder spielen kann.

Die Not ist aktuell auch nicht mehr ganz so groß wie am Ende des vergangenen Jahres. Beim 0:0 gegen den Tabellenletzten Osnabrück am letzten Spieltag der Vorrunde hat sich auf schmerzhafte Weise offenbart, wie sehr Hertha von der individuellen Klasse Reeses abhängig ist. Inzwischen aber stellt sich die Personalsituation deutlich entspannter dar als noch vor der Winterpause.

Ibrahim Maza konnte im Training am Dienstag erstmals nach seiner Meniskusverletzung aus dem Sommer wieder das volle Programm mit der Mannschaft absolvieren. Palko Dardai hat bereits am Wochenende sein Comeback gefeiert, und mit Aymen Barkok haben die Berliner in der vergangenen Woche einen kreativen Spieler hinzubekommen.

Zudem hat Derry Scherhant gegen Düsseldorf seine Chance als Reeses Vertreter auf der linken Außenbahn zu nutzen gewusst. Der 21-Jährige stand erstmals in dieser Saison über 90 Minuten auf dem Feld und war beim 2:2 an beiden Toren Herthas beteiligt. Das erste bereitete er vor, das zweite erzielte er selbst.

Fabian Reese soll sich die Zeit nehmen, die er braucht, heißt es bei Hertha. Provozieren werde man nichts.