82 möblierte Ferienwohnungen in Wedding Berliner Apartment-Anbieter Numa errichtet neuen Standort

Die Berliner Numa-Gruppe, ein Anbieter von möblierten Wohnungen, errichtet einen neuen Standort im Stadtteil Wedding mit 82 Wohneinheiten für Privat- und Geschäftsreisende. Das Projekt soll mit dem Berliner Projektentwickler und Immobilieninvestor JAAS umgesetzt werden.

Bezirke-Newsletter: Mitte Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

„Berlin ist nach wie vor eines der beliebtesten Reiseziele in Europa und gleichzeitig ein dynamischer Wirtschaftsstandort“, sagt der Numa-Geschäftsführer Dimitri Chandogin.

Dimitri Chandogin ist der Geschäftsführer der Berliner Numa-Gruppe, die Designhotels und möblierte Apartments in europäischen Großstädten anbietet. © Numa

„Mit dem neuen Standort bieten wir unseren Gästen ein einzigartiges Reiseerlebnis im aufstrebenden Szeneviertel Wedding, das durch seine Lage auch als Tor zur gesamten Hauptstadt dient.“

Bereits neun Apartmenthäuser in Berlin

Dem Unternehmen zufolge soll der Gebäudekomplex auf einem etwa 2028 Quadratmeter großen Grundstück in der Koloniestraße errichtet werden und eine Bruttogeschossfläche von etwa 7300 Quadratmetern haben. Das Projekt basiert auf den Entwürfen des Architekturbüros KSP Engel. Die Fertigstellung ist für das zweite Quartal 2026 geplant.

In Berlin betreibt Numa der Webseite zufolge bereits neun Apartmenthäuser. Insgesamt gehören mehr als 5850 Wohneinheiten in europäischen Metropolen zum Portfolio, etwa in München, Rom, Mailand, Madrid, Barcelona und Wien. Durch den Einsatz technologiebasierter Betreiberlösungen, die betriebliche Abläufe weitgehend automatisieren, steigert Numa nach eigenen Angaben die Kosteneffizienz.