Ausbildungsplätze für das Handwerk Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg erweitert Standort

Die Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB), die als Teil der Gasag-Gruppe Gasverteilnetze betreibt, errichtet eine neue Ausbildungswerkstatt. Das Unternehmen investiert nach eigenen Angaben mehr als zwei Millionen Euro in die Fachkräfteausbildung am Standort Weißensee. Die neue Werkstatt soll 2024 in Betrieb gehen. Die Fachkräfte werden für die Energiewende gebraucht.

Bereits seit 2019 bildet die NBB pro Jahr zehn Anlagenmechanikerinnen und -mechaniker für Rohrsystemtechnik sowie zwei Fachkräfte für Rohrleitungsbau aus. Im vergangenen Jahr kamen zehn weitere Ausbildungsplätze für Anlagenmechaniker und -mechanikerinnen mit Berufsabitur im Bereich Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik hinzu.

Die neue Ausbildungswerkstatt soll eine Gesamtfläche von 730 Quadratmetern haben. Die NBB verdoppelt damit die Fläche, die für den praktischen Teil der Ausbildung genutzt werden kann. Dort sollen in Zukunft auch dual Studierende sowie Schülerpraktikanten und -praktikantinnen ausgebildet werden.

Die Werkstatt wird mit einer Photovoltaikanlage, einer Wärmepumpe, LED-Beleuchtung und Ladeinfrastruktur ausgestattet sein. Viele Eigenleistungen sollen von den Auszubildenden selbst erbracht werden.