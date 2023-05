Extra stabiles Glas und Pilzbauweise „Lightweight Awards“ in Berlin verliehen

Sie dämmen gut, sie lassen sich kompostieren, sind nicht für die Unmengen an CO₂-Ausstoß verantwortlich wie Beton und lassen sich künftig sogar serienweise im 3D-Drucker herstellen: Pilze als Baustoffe. Das Projekt „MY-CO Print“ des Berliner Architekturbüros Studio Sven Pfeiffer hat für seine Prototypen nun den „Lightweight Award“ in der Kategorie „Construction“ verliehen bekommen, den die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe am Mittwoch vergeben hat.

Es gibt drei weitere Preiskategorien: Im Bereich „Mobility“ wird die Red Arrow technologies UG für eine neuartige Triebwerktechnologie ausgezeichnet, die möglicherweise irgendwann die Turbinen in Flugzeugen ablösen könnte. Sie ist um bis zu 40 Prozent leichter als die herkömmlichen Turbinen und könnte wohl vor allem bei Drohnen Anwendung finden. Im Bereich „Healthcare“ heißt der Preisträger Better Betterguards Technology GmbH: Sie bekommt die Auszeichnung für eine präventiv anzuwendende Bandage, die die Sprunggelenke schützen soll. Wenn jemand umknickt, kann sie das Gelenk stabilisieren.

Und auch für „Lifestyle“ gibt es einen Preisträger, nämlich die Soulproducts GmbH: Sie bekommt den Preis für eine Trinkflasche aus Glas und Edelstahl, die durch ein chemisches Härtungsverfahren besonders leicht und robust wird.

Erster Jahrgang für den Preis

Die Lightweight Innovation Awards wurden in diesem Jahr erstmalig vergeben. Bewerben konnten sich Unternehmen, deren neue Leichtbaulösungen und -produkte sich durch einen hohen Innovationsgrad und ein großes Zukunftspotenzial für Mensch und Region auszeichnen. Die Preise sind mit jeweils 10.000 Euro Preisgeld dotiert.

Die neue Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) gratulierte den Siegern zur Auszeichnung und sagte: „Schon heute ist Berlin ein wichtiges Zentrum der Materialforschung und Entwicklung von Leichtbauanwendungen. Dieses Potenzial wollen wir mit dem Lightweight Innovation Award sichtbar machen und Berlin als führenden Technologie- und Wirtschaftsstandort weiter stärken.“