Innovationspreis-Gewinner HyPhoX Digitale Schnelltests für zu Hause

Innovationen im Gesundheitssektor lösen häufig neue Hoffnungen aus. Das gilt auch für den digitalen Schnelltest, den Patrick Steglich und Professor Andreas Mai an der Technischen Hochschule Wildau entwickelt haben. Mit diesem sollen selbst Laien Blut-, Urin- und Speichelanalysen in Laborqualität erstellen können. „Das wird so einfach sein wie ein Corona-Test“, verspricht Steglich.