Kolumne „Mein guter Rat“ Girokonto mit besserem Gewissen

Das Jahr neigt sich dem Ende und vielleicht suchen Sie nach einem guten Vorsatz, den Sie nicht gleich am Neujahrstag brechen? Mein Vorschlag: ein nachhaltigeres Girokonto. Es wird bei einem Kreditinstitut geführt, das sich der Einhaltung bestimmter ökologischer und ethischer Standards verpflichtet hat. Die Bank macht also beispielsweise keine Geschäfte mit Unternehmen, die etwa von Rüstung oder Kinderarbeit profitieren.

Informieren Sie sich genau, was Ihre gewählte Bank unter Begriffen wie „nachhaltig“ und „ethisch“ versteht, da diese nicht geschützt sind. Nicht immer sind etwa Investitionen in Atomkraft, Kohle- oder Erdölförderung im Rahmen der Richtlinien ausgeschlossen.

Die Kosten für die Kontoführung liegen bei Banken mit Nachhaltigkeitsstandards zumeist auf Marktniveau, weshalb sie zwar kein Geld sparen, aber ein wenig Ihr Gewissen beruhigen können. Es gibt sowohl kostenlose Konten als auch solche, für die Sie 120 Euro jährlich zahlen.

Die Girokarte ist in manchen Fällen gratis, in anderen entrichten Sie bis zu 15 Euro. Die Unterschiede bei den Dispozinsen sind ebenfalls groß. Sie variieren von null bis rund zehn Prozent. Fürs Geldabheben ermöglicht ein Großteil der Nachhaltigkeitsbanken die kostenlose Nutzung der Geldautomaten des Bankcard-Servicenetzes, also der Automaten der meisten Volks- und Raiffeisenbanken.

Der Wechsel zum nachhaltigeren Girokonto ist recht unkompliziert. Gemäß Zahlungskontengesetz müssen Banken ihre Kundinnen und Kunden sogar dabei unterstützen. Daueraufträge und Lastschriftmandate werden dabei zum neuen Konto umgezogen. Bedenken Sie, dass Ihr Einfluss als Inhaber eines Girokontos begrenzt ist, deshalb könnte eine Sparanlage bei einer nachhaltig arbeitenden Bank sinnvoll sein, wenn Sie gezielter umweltfreundliche oder soziale Projekte unterstützen möchten.

Dörte Elß ist Vorstand des Verbraucherzentrale Berlin e.V. Jede Woche gibt Sie Tipps zum Verbraucherschutz in Berlin.

