Konferenz an der ESMT Berlin mit Olaf Scholz Führungskräfte wollen wirtschaftliche Weltordnung der Zukunft diskutieren

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nimmt Ende September an der Konferenz „Berlin Global Dialogue“ an der Privathochschule European School of Management and Technology (ESMT) teil. „Unsere multipolare Welt erfordert neue Perspektiven und multilaterale Lösungen“, sagte Scholz. Die deutsche Hauptstadt sei als „Ort, der für Versöhnung und Einheit steht“ geeignet, um Ideen für Zusammenarbeit zu diskutieren.

Zur Konferenz werden internationale Führungskräfte aus Wirtschaft und Politik anreisen. Dem Programm zufolge soll der „Übergang zu einer neuen wirtschaftlichen Weltordnung in Zeiten zunehmender Konkurrenz zwischen Systemen und Regionen“ besprochen werden, außerdem die Entkarbonisierung der Wirtschaft sowie Fragen der Gerechtigkeit.

Teilnehmen sollen unter anderem Wally Adeyemo, der Stellvertreter des US-Finanzministers, und Albert Bourla, Chef des Pharmakonzerns Pfizer. Außerdem werden der EU-Ratspräsident Charles Michel erwartet, Anish Shah, Geschäftsführer des indischen Automobilherstellers Mahindra, der Präsident Kasachstans, Qassym-Schomart Toqajew, sowie die südafrikanische Ministerin Mmamoloko Kubayi.