Dosenpfand für den guten Zweck 21.000 Euro Spenden für die DLRG

Eine kleine Geschichte mit Happy End an der Havel: Vor zwei Jahren stolperten die Berliner Familien Nestler und Peterson über eine Nachricht im Spandau-Newsletter vom Tagesspiegel. Die Spandauer DLRG um Christin Respondek (über 1000 Leute) brauchte finanzielle Hilfe nach einem fiesen Kloake-Schaden in einer Rettungsstation am Badesee. Die Familien wollten die ehrenamtlichen Lebensretter unterstützen – und hatten eine Idee.

Sie sammelten Pfand: nicht eine Dose, nicht zwei Flaschen, sondern all jene Bons, die ihre Kunden für wohltätige Zwecke spenden. Gemeint ist nämlich die Supermarkt-Familie um Reimer Nestler und Schwiegersohn Florian Peterson, die fünf Rewe-Filialen („mit 150 Angestellten“) in Kladow, Siemensstadt, Schönwalder Straße, Brunsbütteler Damm und Groß Glienicke haben. Als Soforthilfe überwies das Unternehmen 5000 Euro an die Lebensretter.

Die DLRG zog nun eine Zwischenbilanz. „Nach gut zwei Jahren können wir auf ein sehr erfolgreiches Spendenprojekt zurückschauen. Die Rewe Peterson Warenhandels GmbH unterstützte uns mit einer Pfandbon-Aktion mit regelmäßigen Spenden. Wir durften uns insgesamt über Spenden in Höhe von 21.000 Euro freuen.“

Geld für neue Schränke, Bootstrailer, Medizinrucksack

Damit konnten Schränke in der Rettungsstation am Glienicker See finanziert werden, sowie Sanitätsrucksack, ein Helferfest, Material für die Schwimmausbildung und ein Bootstrailer. Und auch die Rettungsstation selbst konnte nach viel öffentlicher Aufmerksamkeit endlich repariert werden.

2023 sammelt die Supermarkt-Familie für ein anderes Projekt. „Nachdem die Kinderarmut auch in Deutschland offensichtlich immer weiter ansteigt, haben wir uns entschieden, uns dieser Sache in den nächsten zwei Jahren zu widmen“, schreibt mir Christel Enghardt, Prokuristin der Firma. „Als Partner haben wir ein Berliner Unternehmen, die Kira v. Preußen Stiftung gefunden, weil diese bereits nach Ende des zweiten Weltkrieges begonnen hat, sich um Kinderverschickung zu kümmern.“ Hier gibt es mehr Infos: kira-stiftung.de

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die Unternehmer investieren auch in zwei Großbaustellen, die seit vielen Jahren Thema sind im Tagesspiegel: Im aktuellen Spandau-Newsletter gibt die Firma ein Update zu den Millionen-Projekten am Brunsbütteler Damm in Staaken und zum dominanten Supermarkt am Kladower Dorfplatz. Beide prägen ihre Orte und sind nicht gerade eine Augenweide. Passiert nach all den Debatten etwas? Lesen Sie jetzt weiter im aktuellen Spandau-Newsletter unter tagesspiegel.de/bezirke.

Hier die Top-Themen aus dem Spandau-Newsletter

Auf mehr als 270.000 Abos kommen unsere Newsletter für die Berliner Bezirke schon - kostenlos unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier einige der Top-Themen aus dem aktuellen Spandau-Newsletter.

Sanierungsmaßnahmen : 40.000 Euro für Stadtratsbüro

: 40.000 Euro für Stadtratsbüro Rambo in der Altstadt: ein spezieller Kulturtipp

in der Altstadt: ein spezieller Kulturtipp Briefwahl im Rathaus startet – 19 Leute kamen am 1. Tag

im Rathaus startet – 19 Leute kamen am 1. Tag Bürgermeisterin schreibt Neujahrsansprache an Newsletter-Leserschaft

schreibt Neujahrsansprache an Newsletter-Leserschaft Kladow und Brunsbütteler Damm : News zu Kiez-Supermärkten

: News zu Kiez-Supermärkten Scharfe Lanke : Rätsel um Schranken auf Radweg

: Rätsel um Schranken auf Radweg Super! 21.000 Euro Spenden für die DLRG

Spenden für die DLRG Haselhorst: Projektstart fürs Gymnasium in der Wasserstadt

in der Wasserstadt News zur Mieterhilfe

zur Mieterhilfe Staaken: Idee für Grundschule an der Heerstraße

an der Heerstraße „Grüner Ring“: Spandaus neuer 6-Kilometer-Park

Spandaus neuer 6-Kilometer-Park Wannsee : Baumfällungen an BVG-Fähre

: Baumfällungen an BVG-Fähre Altstadt: Geschenketausch nach dem Fest

nach dem Fest Theaterwerkstatt Kladow lädt ein

Kladow lädt ein Kant, BBO, WBO und Co.: Tage der offenen Tür

und Co.: Tage der offenen Tür Queerer Jugendtreff an der Triftstraße?

an der Triftstraße? Sport: Berlin-Derby auf der Kegelbahn in Siemensstadt

auf der Kegelbahn in Siemensstadt „Hitlers Bronzepferde“ sind zu sehen

sind zu sehen Pfarrer zeigt Silvesterfotos von St. Nikolai

zeigt Silvesterfotos von St. Nikolai Wilhelmplatz, Melanchthonplatz, Metzer Platz : Lesermeinungen zu den Plätzen

: Lesermeinungen zu den Plätzen …und noch viel mehr im Newsletter unter tagesspiegel.de/bezirke

Zur Startseite