Berliner Freiwilligentage im Blog Künstlerisches Sprayen im Jugendtreff ausdrücklich erwünscht

Vom 9. bis zum 18. September machen soziale Organisationen, Initiativen, Unternehmen und Hochschulen „Gemeinsame Sache“: In allen Berliner Bezirken finden zahlreiche Mitmach-Aktionen statt – vom Gärtnern über das Sortieren geretteter Lebensmittel bis hin zur „Kiezgipfel“-Demo für eine lebenswerte Stadt der Zukunft. Berliner:innen bekommen auf diese Weise die Möglichkeit, gemeinnützige Projekte in ihrem Kiez kennen zu lernen. Der Fokus der Aktionen liegt diesmal auf Nachhaltigkeit. Lesen Sie mehr in unserem Blog.

