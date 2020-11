Die Coronavirus-Krise ist eins der wichtigsten Themen unserer Leute-Newsletter, aber nicht das einzige. Inzwischen wurden unsere Newsletter berlinweit mehr als 231.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Ring frei für die Bahn: Neues vom Gasometer . Seit Ende der vergangenen Woche ist bekannt, dass die Deutsche Bahn 2023 ins Gasometer ziehen soll. Sie will dort ihre digitalen Geschäftsfelder konzentrieren, hieß es – wie der Tagesspiegel am vergangenen Freitag berichtete – aus politischen Kreisen. Langfristig sollen 2000 Beschäftigte dort unterkommen können. Auch in der Bezirksverordnetenversammlung war der Euref-Campus Thema – weil Ordnungsstadträtin Christiane Heiß (Grüne) einen offenen Brief einer Anwohner-Initiative gegen den Gasometer-Ausbau an das Landesdenkmalamt unterzeichnet hat. Auf Basis einer CDU-Anfrage wurde am Mittwoch debattiert, wie Heiß' persönliche Meinung mit ihrem Amt zusammen passt. Mehr dazu lesen Sie im Newsletter. Außerdem diese Themen:

Schutz für elf Häuser: Abwendungsvereinbarung mit Heimstaden

Homophobe Bibelverse in Imbiss: Hausdurchsuchung unrechtmäßig

Treppenwitz des Verwaltungsrechts: Erfolgloser Kampf um einen Umbau

Was tun gegen Schlaglöcher: Anfrage in der BVV

Aus SPANDAU meldet sich André Görke:

Rettet unsere Kirche: Schilfdachkapelle ohne Schilfdach?

Querdenker-Demo in Kladow angemeldet

"Fünf Meter tief, alles Schlamm": Wasserbetriebe erklären Großbaustelle an der Scharfen Lanke

Behörden-Pingpong im Nordhafen: Bleiben die Schrottschiffe etwa für immer?

Gesunkenes Segelboot in der Havel: der Umweltkrimi

Xavier Naidoo und die Zitadelle: die Fortsetzung

Abrissbagger am Havelufer, Akadamie der Künste empört: Rettet das Haus von Scharoun!

Spandaus neue Kulturfabrik? Pläne für alte königliche Pulverfabrik

75 Jahre Pippi Langstrumpf: Astrid Lindgren, die heimliche Spandauerin

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Ingo Salmen:

Infektionen, Quarantäne, Luftfilter: So ist die Corona-Lage an den Schulen

Für ambulante Pflegedienste: Bundeswehr richtet mobile Teststelle in Hellersdorf ein

Fast 1500 Tage nach der geplatzten Eröffnung: Frauenfitnessfläche im Marzahner Freizeitforum vor Fertigstellung

"Anmietung bedeutet keine Beschleunigung": Stadtrat macht wenig Hoffnung auf schnelle Entlastung bei Schulplätzen

Reaktion auf "Fridays for Future": Bezirksamt weist Kritik an Klimaaktionsplan zurück

Noch ein Monat bis Heiligabend: Neue Weihnachtsbeleuchtung ziert die Marzahner Promenade

