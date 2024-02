Neuer Name für Berliner Grundschule „Unsere neue Schule ist mehr als nur eine Nummer“

Spandaus neueste Grundschule heißt „Havel-Grundschule“ und liegt in Hakenfelde an der Mertensstraße Ecke Goltzstraße. Den passenden Namen hatte die Schule um Constanze Rosengart letzten Dezember gewählt (es gab noch andere Ideen), jetzt gab’s die Namensurkunde von Schulstadträtin Carola Brückner, SPD.

Bürgermeister Frank Bewig, CDU, war auch da, sprach von einem „sehr fröhlichen und unterhaltsamen 100-Tage-Fest“. Der Clou: Es gibt nicht nur ein neues Schullogo, sondern auch eine Schulhymne. Ebenfalls vor Ort: Sozialstadtrat Gregor Kempert, SPD, und Herthinho, Maskottchen von Hertha BSC (nicht im Bild).

Bürgermeister, Schulleiterin, Schulstadträtin: Spandau feiert die neue Schule. © BA Spandau

Nach ihrer Eröffnung im letzten Sommer hatte die Schule den Namen 05G31 getragen, was Behördensprech ist und so kommt: 05 ist das Kürzel für Spandau, G steht für Grundschule. Und 31 heißt 31. Grundschule in Spandau.

„Wir freuen uns als Schulgemeinschaft unglaublich, einen Namen zu haben. Nicht mehr „nur“ eine Nummer zu sein, fördert für uns alle die Identifikation mit der Schule und dadurch auch das Zusammenwachsen als Gemeinschaft. Mit der Havel haben sich die Schülerinnen und Schüler im Kinderparlament bewusst für eine Landmarke entschieden. Mich persönlich freut, dass die Havel eng verbunden mit Spandau ist und uns die Möglichkeit gibt, das Thema in viele Unterrichtsinhalte aufnehmen zu können. Vom klassischen Wasserweg über das Wasser als Element, als Natur, als Kreislauf bis zu sachkundlichen Themen wird uns die Havel immer treu begleiten“, so Rosengart.

Ihre Schule entstand auf einer Brache, die einst von den britischen Alliierten genutzt worden ist und dann lage vor sich hindöste. Erst mit dem Ausbau der riesigen Neubaugebiete Wasserstadt, Pepitahöfe, Carossa-Quartier wurde der neue Schulstandort notwendig.

Dass das Kürzel 05G31 endgültig vorbei, gefiel auch Schulstadträtin Carola Brückner: „Eine Schule ist weit mehr als eine Nummer im System und verdient natürlich einen richtigen Namen. „Havel-Grundschule“ – das ist wunderbar zeitlos und noch dazu ein schönes Bekenntnis zu unserer Havelstadt.“

05G32 und 05G33 sind übrigens schon im Entstehen: Erstere neue Grundschule soll am Fehrbelliner Tor in Spandau entstehen und im Februar 2025 öffnen. Die zweite neue Grundschule wird in Staaken an der Heerstraße errichtet und soll nach letzten Plänen im August 2025 in Betrieb gehen. Beide Schulen bieten jeweils etwa 430 Kindern Platz.

