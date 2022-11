Blitzbesuch in Berliner Krisenschule Franziska Giffey kommt Demo des Gymnasiums am Europasportpark zuvor

Überraschungsbesuch am letzten Ferientag: Berlins Regierende Bürgermeisterin, Franziska Giffey (SPD), hat sich am Freitag selbst ein Bild vom Zustand des Gymnasiums am Europasportpark gemacht. Gleichzeitig lud sie die Schule zum Gespräch für den kommenden Freitag ins Rote Rathaus.

Genau an dem Tag planten Hunderte Schüler, Lehrkräfte und Eltern der Schule wie berichtet eine Demonstration zu Giffeys Amtssitz. Denn die Schule bangt um den Präsenzbetrieb, da etliche Fenster marode sind und bei Wind aufgedrückt werden können. Aus dem Grund hatte die Schulleiterin auch bereits angekündigt, dass sie Homeschooling nicht ausschließe, falls die Bauaufsicht kein entsprechendes Votum abgeben würde.

Marode Fenster im Gymnasium am Europasportpark in Berlin-Pankow. © Foto: André Mors

Zuvor war das Gymnasium am Europasportpark mangels Geldern aus der Investitionsliste des Senats geflogen. Mit einer Grundsanierung der Schule kann deshalb nicht vor 2027 gerechnet werden.

Nach Angaben des Gesamtelternvertreters André Mors war die Bauaufsicht inzwischen da. Sie habe einige Fenster ertüchtigt, sodass auch wieder quergelüftet werden könne. Mors begrüßte Giffeys Gesprächsangebot. Ob die geplante Demonstration am kommenden Freitag trotz Giffeys Einladung stattfinden wird, war zunächst noch offen.

Zur Startseite