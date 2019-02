Die erst Bahn am Alex

Erste! Die U5 nach Hönow ist der erste Zug, der an diesem Freitag gegen 12.45 Uhr am Alexanderplatz einfährt und Fahrgäste ins Gepäck nimmt. Auf den anderen Linien stehen noch keine Bahnen bereit. Eine Gruppe BVGler, die mit gelben Westen am Geländer in der Zwischenetage steht und gerade von der Kundgebung in der Holzmarktstraße kommt, erklärt, wieso das so lange dauert: „Obwohl der Streik vorbei ist, müssen die Züge jetzt erst aus den Depots geholt und eingesetzt werden. Es dauert, bis an jeder Stellschraube wieder ein Mitarbeiter sitzt.“ Zwischen 13 und 14 Uhr, so die Männer, dürften am Alex alle Linien wieder fahren. Sie sind froh, dass sie gerade bei der Demo waren. „Sonst ändert sich nie etwas für uns.“ Seinen Namen sagen will niemand aus der Gruppe, auch ein Foto machen wollen sie nicht. „Das dürfen wir nicht. Wir sind ja jetzt wieder im Dienst.“