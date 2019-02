Alles halb so wild

Juan Pablo Parrado Rivera ist gerade am Hauptbahnhof aus Frankfurt angekommen - und überrascht, dass im Zug keine Durchsage über den Streik informiert hat. Nun hört er zum ersten Mal davon. Der Kolumbianer, der seit fünf Jahren in Deutschland lebt, ist übers Wochenende in Berlin, er hat ein Hotel in der Nähe vom Brandenburger Tor gebucht. Da muss er jetzt mit Umsteigen über den Potsdamer Platz hinfahren, nicht wie normalerweise mit der U55. „Aber halb so wild“, sagt Parrado Rivera. Er kann verstehen, dass die Busfahrer streiken. „Ich weiß nicht, wie es in Berlin ist, aber in Frankfurt haben sie einen harten Job: Früh aufstehen, Schichtdienst, Staus, Zeitdruck und das Gemecker der Fahrgäste.“ Man darf wohl sagen: Ja, es ist in Berlin wie in Frankfurt.