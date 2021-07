65.000 Queers ziehen durch Berlin - und manchmal wird's eng

Die Erwartung von 20.000 Teilnehmenden ist weit übertroffen worden: 65.000 Queers sind am Sonnabend nach einer Schätzung der Polizei beim Berliner CSD vom Spittelmarkt zur Urania in Schöneberg gezogen. Eine frühere Schätzung von 35.000 korrigierte die Polizei am Abend noch einmal nach oben. Damit war es die größte Demonstration in Berlin seit Beginn der Coronakrise. Der Veranstalter sprach sogar von 80.000 Menschen. Auch der Polizei fiel es nicht so leicht, den Überblick zu behalten - was auch daran lag, dass die fünf Trucks mit Musik mit reichlich Abstand losgefahren waren. Trotzdem war es nicht zu verhindern, dass es stellenweise immer wieder zu dichtem Gedränge kam. Und die vorgeschriebenen Corona-Masken haben längst nicht alle getragen.

Allerdings haben die Veranstalter mit Durchsagen konsequent daran erinnert, sodass am Ende auch die Polizei zufrieden war: Die Teilnehmenden hätten sich "größtenteils an die Hygieneregeln gehalten", sagte ein Sprecher dem Tagesspiegel. Am Zielpunkt, der Urania, zerstreuten sich die Gruppen - ein Teil zog Richtung Nollendorfkiez weiter, ein anderer stieg am Nollendorfplatz in die U-Bahn. Die großen Partys nach der Parade gibt es in diesem Jahr nicht. Dafür war der Umzug ausgelassen - und doch auch politisch. Nicht zuletzt, als Kultursenator Klaus Lederer (Linke) bei der Eröffnungsrede Diskriminierungen in Polen und Ungarn kritisierte und forderte, Berlin zur "queeren Freiheitszone" zu machen.

Und wenn Sie sich fragen, wann die Parade eigentlich zu Ende ist: Immer dann, wenn die ganz heißen Feger in Orange kommen.