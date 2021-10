Auftakt der Koalitionsverhandlungen in Berlin – Giffey: Tag gut gelaufen

Knapp vier Wochen nach der Berliner Abgeordnetenhauswahl haben SPD, Grüne und Linke mit Koalitionsverhandlungen begonnen – und den Auftakt positiv bewertet. „Der Tag ist gut gelaufen“, sagte die designierte Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) nach den siebenstündigen Verhandlungen. Es sei eine „sehr gute Arbeitsatmosphäre“ gewesen. Rot-Grün-Rot verständigte sich heute auf Leitlinien und Grundprinzipien der Zusammenarbeit und die inhaltliche Aufstellung, die vor allem durch den Finanzrahmen in den nächsten Jahren geprägt und limitiert ist.

Am Montag starten die 16 Facharbeitsgruppen mit ihrer Arbeit. „Ich bin sehr froh, dass wir gemeinsam einen Weg finden, mit dem wir gut in die Koalitionsverhandlungen einsteigen können“, sagte Giffey. „Wir wollen alle im Blick haben in dieser Stadt. Und dass diejenigen, die uns vielleicht nicht gewählt haben, sagen können: Wir fühlen uns ebenso gesehen, abgeholt. Wir wollen eine Politik des Ausgleichs.“ Berlin müsse fortentwickelt werden. Berlin müsse zu einem der bedeutendsten Wirtschafts- und Technologiestandorte Europas gemacht werden. Die künftige Koalition werde die „große soziale Frage“ des bezahlbaren Wohnens angehen. Und der soziale Zusammenhalt in der Stadt solle verbessert werden.

Giffey sagte, dass die Stadt wieder funktionieren müsse. „Es ist entscheidend, wie wir mit über 140.000 Angestellten unseren Job machen.“ Die Verwaltung müsse wieder dienstleistungsorientiert und bürgernah arbeiten.

Die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch sagte, „der gute Geist“, der sich am Ende der Sondierungsgespräche abgezeichnet habe, habe sich heute „durchgeprägt“. Sie meinte damit den Geist des gemeinsamen Arbeitens. Darin könne auch der „Neustart und der Aufbruch“ entstehen. „Dann wird es auch gelingen, Berlin krisenfest zu machen.“

Die Koalition werde sich daran messen lassen müssen, welche Antworten sie auf den Klimawandel habe. Die Verkehrswende müsse am Stadtrand ankommen, dort wo sich viele Menschen kein Auto leisten könnten. Für die Ökonomie gelte: „Die Wirtschaft wird nur krisenfest sein, wenn sie nachhaltig wird.“ Aber nichts könne gelingen ohne eine gute, funktionierende Verwaltung. „Wir ändern die Strukturen da, wo es nötig ist.“ Dazu gehöre ein finanzieller Rahmen, in dem die Haushälter jetzt in der Fachgruppe priorisieren müssen.

Kultursenator und Bürgermeister Klaus Lederer (Linke) ergänzte, dass das heutige Arbeitstreffen durchaus von Enthusiasmus und „hier und da mit Humor“ gekennzeichnet war. „Die Stimmung war super.“ Jetzt komme die Arbeitsphase der Fachgruppen. Lederer betonte, dass „diese Stadt funktionieren muss“. Die Investitionen in öffentliche Infrastruktur müssten fortgesetzt werden. Aber man müsse priorisieren, da man nicht mehr aus dem Vollen schöpfen könne.

Giffey sagte, die kleinen Facharbeitsgruppen sollten die Ergebnisse bis zum 7. November, die größeren wie Stadtentwicklung oder Bildung Jugend, Familie bis zum 12. November vorlegen. Die Dachgruppe wird sich am kommenden Freitag wieder treffen, um die Ergebnisse zu bewerten und diese dann auch in einen Koalitionsvertrag einbinden. Am kommenden Freitag wird es auch schon um das Einführungskapitel und die Präambel gehen.

Der Vertrag soll bis 24. November vorliegen. Am 5. Dezember will die SPD auf einem Parteitag darüber abstimmen, am 12. Dezember die Grünen auf einem Parteitag. Die Linken wollen per Mitgliederentscheid und wohl auch einem Parteitag über den Koalitionsvertrag abstimmen lassen. Geplant ist, dass die neue Regierung am 21. Dezember gewählt wird. Nach der Wahl von Franziska Giffey zur Regierenden Bürgermeisterin von Berlin im Abgeordnetenhaus werden die Senator:innen im Roten Rathaus von ihr ernannt und vereidigt.