Einfacher mit dem Auto zur Arbeit Senat will Schichtarbeiter von Parkgebühren befreien

Schichtarbeiter sollen in Berlin künftig von der Zahlung der Parkgebühren ausgenommen werden. Eine entsprechende Vorlage von Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) will der Senat nach Tagesspiegel-Informationen am Dienstag beschließen.

Keine Parkgebühren mehr sollen demnach alle Arbeitnehmer zahlen, die zwischen 22.30 Uhr und 6.30 Uhr mindestens ein Fünftel ihrer Arbeitszeit verrichten. Die Personen sollen so in Zeiten mit dünneren Takten im Nahverkehr unkomplizierter mit dem Auto zum Dienst fahren können. Dafür sollen sie nach Tagesspiegel-Informationen eine Parkvignette für die Parkzone erhalten, in der der jeweilige Arbeitsstandort liegt.

Allerdings richtet sich die Regelung nur an Mitarbeiter aus dem Bereich der systemrelevanten Infrastruktur. Dabei handelt es sich laut der Senatspläne neben Polizei, Feuerwehr und Krankenhäusern etwa auch um Angestellte aus den Bereichen Energieversorgung, Lebensmittelversorgung oder Nahverkehr. Jedoch profitieren auch Mitarbeiter aus dem Bank- und Versicherungswesen, wenn sie zu später Stunde noch arbeiten.

Im Berliner Stadtzentrum gibt es mittlerweile eine fast flächendeckende Parkraumbewirtschaftung. Wer kein Anwohner ist, muss in diesen Gebieten zwischen zwei und vier Euro pro Stunde für das Abstellen des eigenen Pkw bezahlen.

Immer wieder Kritik

In der Vergangenheit hatte es von Mitarbeitern von Polizei, Feuerwehr und Krankenhäusern immer wieder Kritik an dieser Regelung gegeben. Im vorangegangenen rot-grün-roten Senat hatten sich deshalb Innensenatorin Iris Spranger (SPD) und die ehemalige Verkehrssenatorin Bettina Jarasch nach langen Verhandlungen auf Ausnahmen bei den Parkgebühren für Schichtarbeiter geeinigt.

Mitarbeiter konnten sich danach von den Parkgebühren befreien lassen, wenn sie eine Wechselschichtzulage oder eine Erschwerniszulage erhalten. Die Ausnahmen mussten jeweils von den Bezirken genehmigt werden. Allerdings gab es dabei immer wieder Probleme.

Insbesondere der Bezirk Mitte, wo viele Krankenhäuser und große Polizeistationen liegen, vergab die Vignetten nur sehr begrenzt an Schichtarbeiter. Die neue Regelung des Senats, soll diese Situation für die Mitarbeiter vereinfachen, hieß es aus Senatskreisen.