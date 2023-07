Exklusiv „Erhebliche Zweifel“ : Berliner Rechnungshof kritisiert Senatspläne für Klima-Sondervermögen

Der Berliner Senat will bis zu zehn Milliarden Euro am Haushalt vorbei an Krediten aufnehmen. Der Rechnungshof sieht keine Notsituation, die das erlaubt.